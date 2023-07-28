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«Р-фарм» нашел замену американскому производителю оборудования для проведения генетических тестов

Партнером компании может стать китайская BGI Group
Анастасия Ковалева
Illumina

«Р-фарм», основанный бизнесменом Алексеем Репиком, ведет переговоры с китайской BGI Group о замене ушедшего с российского рынка американского производителя оборудования для проведения генетических исследований (секвенаторов) Illumina. Об этом «Ведомостям» сообщил один из партнеров BGI Group. Представитель «Р-фарма» факт переговоров подтвердил. По его словам, «группа постоянно находится в контакте с ведущими мировыми разработчиками и производителями, обсуждая возможности для сотрудничества в интересах российских пациентов». BGI, по его словам, будучи одним из зарубежных лидеров в области секвенирования генома нового поколения (NGS), не является исключением. Запрос «Ведомостей» в BGI остался без ответа.

«Р-фарм» занимался дистрибуцией продукции Illumina в России, Белоруссии, Казахстане и Узбекистане через компанию «Альбиоген». В своем отчете за I квартал 2023 г. американский производитель сообщил, что из-за санкций и экспортных ограничений он не может поставлять свои товары в нашу страну. В июне этого года «Р-фарм» вышел из состава владельцев «Альбиогена», передав компанию ее генеральному директору Андрею Фролову и Александру Яковлевскому. Фролов тогда объяснял «Ведомостям» эту сделку реорганизацией модели бизнеса «Р-фарма». В «Альбиогене» сообщили, что на сегодняшний момент компания не ведет переговоров о сотрудничестве с BGI.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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