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Рестораторы пожаловались на внеплановые проверки продаж сидра

После массового отравления в регионах контроль за этим напитком стал более строгим
Анастасия Ковалева Маргарита Соболь
Freepik

Региональные управления Роспотребнадзора получили установку на проведение надзорных мероприятий в отношении производителей и дистрибуторов сидра, а также предприятий общепита и магазинов, торгующих этим напитком. Об этом говорится в письме Ассоциации рестораторов и отельеров премьер-министру России Михаилу Мишустину.

«Ведомости» ознакомились с копией их жалобы. Представитель правительства получение обращения подтвердил. В Роспотребнадзоре не стали отвечать на вопрос о наличии каких-либо установок относительно сидра, уточнив лишь, что проведение каких-либо проверочных мероприятий в отношении перечисленных субъектов может осуществляться только по согласованию или по инициативе прокуратуры. В Генпрокуратуре на запрос «Ведомостей» не ответили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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