Рестораторы пожаловались на внеплановые проверки продаж сидра

Рестораторы пожаловались на внеплановые проверки продаж сидраПосле массового отравления в регионах контроль за этим напитком стал более строгим
Региональные управления Роспотребнадзора получили установку на проведение надзорных мероприятий в отношении производителей и дистрибуторов сидра, а также предприятий общепита и магазинов, торгующих этим напитком. Об этом говорится в письме Ассоциации рестораторов и отельеров премьер-министру России Михаилу Мишустину.
«Ведомости» ознакомились с копией их жалобы. Представитель правительства получение обращения подтвердил. В Роспотребнадзоре не стали отвечать на вопрос о наличии каких-либо установок относительно сидра, уточнив лишь, что проведение каких-либо проверочных мероприятий в отношении перечисленных субъектов может осуществляться только по согласованию или по инициативе прокуратуры. В Генпрокуратуре на запрос «Ведомостей» не ответили.
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