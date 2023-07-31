Рестораторы пожаловались на внеплановые проверки продаж сидра

«Ведомости» ознакомились с копией их жалобы. Представитель правительства получение обращения подтвердил. В Роспотребнадзоре не стали отвечать на вопрос о наличии каких-либо установок относительно сидра, уточнив лишь, что проведение каких-либо проверочных мероприятий в отношении перечисленных субъектов может осуществляться только по согласованию или по инициативе прокуратуры. В Генпрокуратуре на запрос «Ведомостей» не ответили.