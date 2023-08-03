Фармацевтические ассоциации попросили не вводить акциз на этанол, чтобы избежать роста цен в аптеках

Введение акциза на этанол приведет к удорожанию спиртосодержащих лекарственных средств, в том числе из перечня жизненно необходимых и важнейших (стоимость на них устанавливает государство. – «Ведомости»), а до того момента, пока новая цена не будет зарегистрирована, выпуск таких препаратов может быть остановлен из-за нерентабельности производства. С таким предупреждением выступили различные фармацевтические ассоциации, среди них – Ассоциация фармацевтических производителей Евразийского экономического союза (АФПЕАЭС, ее членами являются такие компании как Biocad, «Герофарм», «Нанолек», «Медисорб» и проч.), Национальная ассоциация производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ» и Союз профессиональных фармацевтических организаций. Свои опасения они изложили в письме премьер-министру России Михаилу Мишустину. «Ведомости» ознакомились с копией документа.