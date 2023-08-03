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Фармацевтические ассоциации попросили не вводить акциз на этанол, чтобы избежать роста цен в аптеках

Отдельные препараты, по их оценкам, могут подорожать на 40%
Анастасия Ковалева
ТАСС

Введение акциза на этанол приведет к удорожанию спиртосодержащих лекарственных средств, в том числе из перечня жизненно необходимых и важнейших (стоимость на них устанавливает государство. – «Ведомости»), а до того момента, пока новая цена не будет зарегистрирована, выпуск таких препаратов может быть остановлен из-за нерентабельности производства. С таким предупреждением выступили различные фармацевтические ассоциации, среди них – Ассоциация фармацевтических производителей Евразийского экономического союза (АФПЕАЭС, ее членами являются такие компании как Biocad, «Герофарм», «Нанолек», «Медисорб» и проч.), Национальная ассоциация производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ» и Союз профессиональных фармацевтических организаций. Свои опасения они изложили в письме премьер-министру России Михаилу Мишустину. «Ведомости» ознакомились с копией документа.

Представитель правительства его получение подтвердил. Документ, по его словам, был перенаправлен в Минфин. Представитель Минфина сообщил, что данное обращение в ведомство пока не поступило.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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