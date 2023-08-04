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Минсельхоз планирует наладить поставки говяжьих желудков в Китай

Спрос на них там гораздо выше, чем в России
Алексей Полухин
Сергей Фадеичев / ТАСС

Российские производители говядины могут получить право на поставки в Китай новых видов говяжьих субпродуктов, в первую очередь желудков. Соответствующий вопрос обсуждался с представителями китайского правительства в Минсельхозе на совещании 2 августа. Об этом «Ведомостям» рассказали два его участника. На самой встрече присутствовали такие компании, как «Мираторг», «Заречное» и «Великоновгородский мясной двор» (ВНМД). В Минсельхозе на запрос не ответили. Так же поступили и в «Мираторге», ВНМД, а также в правительстве Китая. Представитель Россельхознадзора подтвердил, что «работа по получению права поставок дополнительных видов говяжьих субпродуктов на рынок Китая» действительно ведется.

На данный момент в эту страну из России можно поставлять говядину, а также отдельные виды субпродуктов (ноги без копыт, сухожилия, жилы, пенисы), пояснил представитель ГК «Заречное». Но с 2022 г., по его словам, Россельхознадзор пытается включить в этот список еще и желудки, почки, сердце и другие части говядины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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