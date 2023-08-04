Минсельхоз планирует наладить поставки говяжьих желудков в Китай

Российские производители говядины могут получить право на поставки в Китай новых видов говяжьих субпродуктов, в первую очередь желудков. Соответствующий вопрос обсуждался с представителями китайского правительства в Минсельхозе на совещании 2 августа. Об этом «Ведомостям» рассказали два его участника. На самой встрече присутствовали такие компании, как «Мираторг», «Заречное» и «Великоновгородский мясной двор» (ВНМД). В Минсельхозе на запрос не ответили. Так же поступили и в «Мираторге», ВНМД, а также в правительстве Китая. Представитель Россельхознадзора подтвердил, что «работа по получению права поставок дополнительных видов говяжьих субпродуктов на рынок Китая» действительно ведется.