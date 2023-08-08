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СП «Газпрома» и «Русгаздобычи» требует с немецких банков уже 76,6 млрд рублей

У компании высокие шансы выиграть иски в российском суде, считают юристы
Дарья Савенкова
Из-за ухода Linde сроки строительства завода в Усть-Луге сдвинулись на два года / Михаил Голенков / РИА Новости

«Русхимальянс» (паритетное СП «Газпрома» и «Русгаздобычи»), оператор комплекса по переработке этансодержащего газа и производству СПГ в Усть-Луге, 5 августа подал иск к немецкому Unicredit Bank AG на сумму 45,7 млрд руб. Об иске сообщается в картотеке арбитражных дел. Он подан в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Текст искового заявления еще не опубликован, дата рассмотрения не назначена.

Unicredit является одним из банков – гарантов по контракту «Русхимальянса» с немецкой нефтеcервисной компанией Linde. Российская компания в 2021 г. заключила с консорциумом Linde и «Ренейссанс хэви индастрис» (принадлежит турецкой компании) ЕРС-контракт на строительство газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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