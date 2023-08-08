СП «Газпрома» и «Русгаздобычи» требует с немецких банков уже 76,6 млрд рублей

«Русхимальянс» (паритетное СП «Газпрома» и «Русгаздобычи»), оператор комплекса по переработке этансодержащего газа и производству СПГ в Усть-Луге, 5 августа подал иск к немецкому Unicredit Bank AG на сумму 45,7 млрд руб. Об иске сообщается в картотеке арбитражных дел. Он подан в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Текст искового заявления еще не опубликован, дата рассмотрения не назначена.