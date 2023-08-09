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Американский добытчик морепродуктов Trident Seafoods обвинил российских конкурентов в демпинге

Из-за этого рыболовы США угрожают остановить промысел
Алексей Полухин
Анатолий Струнин / ТАСС

Директор крупной американской рыбопромышленной компании Trident Seafoods Джо Бандрант в письме к своим контрагентам обвинил российских добытчиков лосося в демпинге на мировом рынке. Об этом пишет отраслевое издание Undercurrent News со ссылкой на сам документ. В нем утверждается, что из-за высокого улова лососевых, в первую очередь горбуши, российские рыбаки снижают цены на обезглавленную и потрошеную рыбу. В Trident Seafoods заявляют, что цена на горбушу опустилась до уровня 1990- х гг. Источники Undercurrent News указали, что американские рыбаки готовы поставлять рыбу с Аляски в Китай по цене $1,98–2,56 за 1 кг, в то время как российские продают такую продукцию в диапазоне $1,54–1,98 за 1 кг.

В других опрошенных изданием американских компаниях заявили, что не будут участвовать в промысле рыбы осенью этого года, так как цены на нее не покрывают расходы на добычу. Запрос в Trident Seafoods остался без ответа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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