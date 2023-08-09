Американский добытчик морепродуктов Trident Seafoods обвинил российских конкурентов в демпинге

Директор крупной американской рыбопромышленной компании Trident Seafoods Джо Бандрант в письме к своим контрагентам обвинил российских добытчиков лосося в демпинге на мировом рынке. Об этом пишет отраслевое издание Undercurrent News со ссылкой на сам документ. В нем утверждается, что из-за высокого улова лососевых, в первую очередь горбуши, российские рыбаки снижают цены на обезглавленную и потрошеную рыбу. В Trident Seafoods заявляют, что цена на горбушу опустилась до уровня 1990- х гг. Источники Undercurrent News указали, что американские рыбаки готовы поставлять рыбу с Аляски в Китай по цене $1,98–2,56 за 1 кг, в то время как российские продают такую продукцию в диапазоне $1,54–1,98 за 1 кг.