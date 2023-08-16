Глобальное падение цен сократило расходы Индии на импорт алмазов на 43%Это создает риски для «Алросы» на одном из важнейших для нее экспортных рынков
В июле импорт алмазного сырья в Индию в денежном выражении снизился на 43% по сравнению с июлем 2022 г., составив чуть более $1,1 млрд, следует из отчета Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий страны (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC). В июне стоимость закупок сырья составила $1,3 млрд.
Объем импорта в физическом выражении в июле сократился на 21% (11,34 млн карат) по сравнению с июлем 2022 г., и на 6% меньше к уровню июня (12,05 млн карат). Исходя из этих данных, ожидаемо снизилась и средняя цена ввозимых в Индию алмазов: в июле она составляла $97 за карат по сравнению со $113 в мае.
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