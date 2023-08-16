Глобальное падение цен сократило расходы Индии на импорт алмазов на 43%

Объем импорта в физическом выражении в июле сократился на 21% (11,34 млн карат) по сравнению с июлем 2022 г., и на 6% меньше к уровню июня (12,05 млн карат). Исходя из этих данных, ожидаемо снизилась и средняя цена ввозимых в Индию алмазов: в июле она составляла $97 за карат по сравнению со $113 в мае.