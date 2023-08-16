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Глобальное падение цен сократило расходы Индии на импорт алмазов на 43%

Это создает риски для «Алросы» на одном из важнейших для нее экспортных рынков
Нурлан Гасымов Василий Милькин Илья Лакстыгал
Сокращение импорта повлияло на показатели экспорта бриллиантов: в июле Индия поставила на внешние рынки бриллиантов лишь на $1,174 млрд / Андрей Гордеев / Ведомости

В июле импорт алмазного сырья в Индию в денежном выражении снизился на 43% по сравнению с июлем 2022 г., составив чуть более $1,1 млрд, следует из отчета Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий страны (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC). В июне стоимость закупок сырья составила $1,3 млрд.

Объем импорта в физическом выражении в июле сократился на 21% (11,34 млн карат) по сравнению с июлем 2022 г., и на 6% меньше к уровню июня (12,05 млн карат). Исходя из этих данных, ожидаемо снизилась и средняя цена ввозимых в Индию алмазов: в июле она составляла $97 за карат по сравнению со $113 в мае.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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