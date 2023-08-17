Туристическая отрасль просит снизить налоговую нагрузку

Туристическая отрасль просит снизить налоговую нагрузкуРечь идет об обнулении ставки налога на прибыль, сокращении страховых взносов и других льготах
Основные туристические деловые объединения выступили с инициативой снизить налоговую нагрузку на отрасль. Речь идет о пяти налогах: НДС, налогах на имущество и на прибыль, страховых взносах и ставке для пользователей упрощенки. Общая позиция Федерации рестораторов и отельеров, Российской гостиничной ассоциации, Союза туризма и гостеприимства и Российского союза туриндустрии (РСТ) направлена министру экономического развития Максиму Решетникову (копия письма есть у «Ведомостей», в Минэке подтвердили его получение).
Несмотря на действующие меры поддержки гостиничной отрасли, рентабельность капитала крупных коллективных средств размещения (КСР) практически равна нулю, говорится в письме. В связи с этим инвестиционная привлекательность отрасли находится на крайне низком уровне по сравнению со сравнительно небольшим бизнесом, который пользуется упрощенной системой налогообложения (УСН). Чтобы исправить ситуацию, объединения предлагают: