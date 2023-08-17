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Туристическая отрасль просит снизить налоговую нагрузку

Речь идет об обнулении ставки налога на прибыль, сокращении страховых взносов и других льготах
Ярослава Костенко Дмитрий Гринкевич
Потенциал платежеспособного спроса на туристические услуги в России со стороны иностранцев превышает внутренний в 155 раз / Александр Рюмин / ТАСС

Основные туристические деловые объединения выступили с инициативой снизить налоговую нагрузку на отрасль. Речь идет о пяти налогах: НДС, налогах на имущество и на прибыль, страховых взносах и ставке для пользователей упрощенки. Общая позиция Федерации рестораторов и отельеров, Российской гостиничной ассоциации, Союза туризма и гостеприимства и Российского союза туриндустрии (РСТ) направлена министру экономического развития Максиму Решетникову (копия письма есть у «Ведомостей», в Минэке подтвердили его получение).

Несмотря на действующие меры поддержки гостиничной отрасли, рентабельность капитала крупных коллективных средств размещения (КСР) практически равна нулю, говорится в письме. В связи с этим инвестиционная привлекательность отрасли находится на крайне низком уровне по сравнению со сравнительно небольшим бизнесом, который пользуется упрощенной системой налогообложения (УСН). Чтобы исправить ситуацию, объединения предлагают:

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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