Туристическая отрасль просит снизить налоговую нагрузку

Основные туристические деловые объединения выступили с инициативой снизить налоговую нагрузку на отрасль. Речь идет о пяти налогах: НДС, налогах на имущество и на прибыль, страховых взносах и ставке для пользователей упрощенки. Общая позиция Федерации рестораторов и отельеров, Российской гостиничной ассоциации, Союза туризма и гостеприимства и Российского союза туриндустрии (РСТ) направлена министру экономического развития Максиму Решетникову (копия письма есть у «Ведомостей», в Минэке подтвердили его получение).