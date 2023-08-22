Правительство утвердило план газификации Камчатки

Что такое «Сахалин-2»

Проект «Сахалин-2» реализуется на шельфе Сахалин в рамках соглашения о разделе продукции (СРП). Он предусматривает разработку преимущественно нефтяного Пильтун-Астохского и преимущественно газового Лунского месторождений. В рамках проекта работает завод по производству СПГ мощностью 11,5 млн т в год. В 2022 г. производство СПГ на проекте увеличилось на 10,5% до 11,5 млн т, добыча нефти снизилась на 11,9% до 3,7 млн т.

В июне 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому права и обязанности прежнего оператора «Сахалина-2» Sakhalin Energy Investment Company Ltd. перешли ООО «Сахалинская энергия». В Sakhalin Energy Investment «Газпрому» принадлежало 50% плюс 1 акция, Shell – 27,5% минус 1 акция, японским Mitsui и Mitsubishi – 12,5% и 10% соответственно. Новый оператор сообщил о начале работы 19 августа 2022 г. Владельцем контрольной доли в «Сахалинской энергии» также стал «Газпром». 12 апреля правительство одобрило продажу 27,5% в «Сахалинской энергии» (соответствует доли Shell в проекте) «Новатэку» за 94,8 млрд руб.