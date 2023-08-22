Правительство утвердило план газификации Камчатки«Новатэку» могут дать скидку к тарифу «Газпрома» за поставки оборудования и судов
Правительство утвердило дорожную карту газификации Камчатского края за счет поставок сжиженного природного газа (СПГ) из ресурсов проекта «Газпрома» «Сахалин-2». Об этом сообщила 21 августа пресс-служба кабинета министров.
Из документа следует, что «Газпром» в I квартале 2024 г. должен заключить договор о поставках в Камчатский край СПГ с проекта «Сахалин-2». В III квартале 2025 г. предполагается определить оптовые цены на газ для потребителей региона (приказ об этом должна издать ФАС).
В рамках газификации региона предусмотрено создание инфраструктуры по приему и переработке СПГ (причалов и комплекса приема) в бухте Раковая Авачинской губы (Петропавловск-Камчатский). Кроме того, планируется строительство плавучей регазификационной установки и двух газовозов-челноков.
Морская часть комплекса приема сжиженного газа – газовозы и регазификационная установка – будет построена за счет средств инвестпрограммы «Новатэка» и затем передана «Газпрому». В документе поясняется, что права пользования и владения могут перейти по договору купли-продажи, договору лизинга или договору аренды с последующим выкупом. Источником финансирования может служить скидка на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам.
За счет бюджетного финансирования предполагается создать береговую инфраструктуру, включая причальные сооружения и сети газоснабжения Камчатских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 (входят в «Русгидро»). На эти цели предусмотрено 12 млрд руб. Минэнерго России в октябре 2022 г. оценивало общую стоимость проекта обеспечения газом Камчатки, включая бюджетные средства, в 42 млрд руб.
Строительство объектов морской части комплекса приема СПГ намечено на II–III кварталы 2025 г. В эти же сроки должна произойти передача плавучей регазификационной установки и газовозов «Газпрому».
Проектная документация по строительству объектов береговой инфраструктуры должна быть разработана в III квартале 2023 г., а в IV квартале 2023 г. предполагается определить застройщика этой инфраструктуры и получить разрешение на строительство. Само строительство намечено на I–IV кварталы 2024 г. На I квартал 2025 г. запланирован ввод береговой инфраструктуры, на IV квартал 2025 г. – передача ее в концессию «Газпрому» для дальнейшей эксплуатации.
Премьер Михаил Мишустин, слова которого приводит пресс-служба правительства, отметил, что реализация намеченных планов поможет выполнению программы социальной газификации.
Газификация Камчатки началась в 2010 г., когда «Газпром» ввел в эксплуатацию газопровод «Соболево – Петропавловск-Камчатский» мощностью до 750 млн куб. м в год. По нему транспортируется газ Кшукского и Нижне-Квакчикского месторождений «Газпрома». До этого основным топливом ТЭЦ в Петропавловске-Камчатском были уголь и мазут. Для дальнейшей газификации запланирована геологоразведка месторождений на суше и шельфе полуострова.
Проблема со снабжением газом Камчатки вызвана тем, что спрос в регионе растет, а Кшукское и Нижне-Квакчикское сейчас не способны его покрыть, отмечает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. По оценке НРА, дефицит газа в регионе составляет около 500 млн куб. м в год при общей потребности «как минимум» в 750 млн куб. м в год. По оценке ведущего эксперта УК «Финам менеджмент» Дмитрия Баранова, спрос на газ в регионе достигает 1 млрд куб. в год.
Правительство несколько лет обсуждало новую схему газификации Камчатки с привлечением «Газпрома» (единый оператор газификации) и «Новатэка», который реализует на Камчатке проект по строительству морского перегрузочного комплекса СПГ в бухте Бечевинская. Мощность терминала составит до 21,7 млн т в год, стоимость – около 108 млрд руб. Строительство перевалочного терминала на Камчатке должно позволить «Новатэку» оптимизировать транспортные расходы по доставке СПГ с Ямала в страны АТР.
Что такое «Сахалин-2»
Проект «Сахалин-2» реализуется на шельфе Сахалин в рамках соглашения о разделе продукции (СРП). Он предусматривает разработку преимущественно нефтяного Пильтун-Астохского и преимущественно газового Лунского месторождений. В рамках проекта работает завод по производству СПГ мощностью 11,5 млн т в год. В 2022 г. производство СПГ на проекте увеличилось на 10,5% до 11,5 млн т, добыча нефти снизилась на 11,9% до 3,7 млн т.
В июне 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому права и обязанности прежнего оператора «Сахалина-2» Sakhalin Energy Investment Company Ltd. перешли ООО «Сахалинская энергия». В Sakhalin Energy Investment «Газпрому» принадлежало 50% плюс 1 акция, Shell – 27,5% минус 1 акция, японским Mitsui и Mitsubishi – 12,5% и 10% соответственно. Новый оператор сообщил о начале работы 19 августа 2022 г. Владельцем контрольной доли в «Сахалинской энергии» также стал «Газпром». 12 апреля правительство одобрило продажу 27,5% в «Сахалинской энергии» (соответствует доли Shell в проекте) «Новатэку» за 94,8 млрд руб.
В 2019 г. «Новатэк» оценивал потребность Камчатки в поставках газа в 300–400 млн куб. м в год. В феврале 2022 г. председатель правления и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон говорил, что компания готова в полном объеме снабжать Камчатку газом, если компания получит дополнительную ресурсную базу для новых СПГ-проектов. В сентябре прошлого года он оценивал стоимость строительства регазификационного терминала в 12,5 млрд руб., газовозов – в 16,2 млрд.
В июне 2023 г. Михельсон говорил, что компания планирует подписать договор на строительство и размещение регазификационного терминала на Камчатке, а также закажет два газовоза для доставки СПГ. По его словам, проект обойдется компании в сумму от 30 млрд до 40 млрд руб. Проектную документацию «Новатэк» намерен передать правительству региона в сентябре.
«Новатэк» уже заказал плавучую регазификационную установку для проекта вместимостью 45 000 куб. м, ведется контрактование судов-челноков для поставок СПГ, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Также «Новатэк» разрабатывает проектную документацию береговой инфраструктуры и передаст ее безвозмездно правительству Камчатского края, которое будет будет осуществлять ее строительство.
«Ведомости» направили запрос в «Газпром».
По мнению Гришунина, выбор «Сахалина-2» в качестве поставщика газа продиктован относительной близостью площадки завода к Камчатке, что позволит обеспечивать снабжение региона малотоннажными судами. По его словам, такая практика предпочтительна для отдаленных регионов. Поставлять газ на Камчатку с СПГ-заводов «Новатэка» на Ямале экономически невыгодно, добавляет Гришунин. По мнению Баранова, ресурсы проекта «Сахалин-2» позволяют обеспечить Камчатский край СПГ «даже с учетом поставок другим потребителям».
Гришунин обращает внимание на то, что пока не определен источник компенсации разницы между экономически обоснованной ценой поставок СПГ и регулируемой оптовой ценой для потребителей (оптовые цены ФАС для большей части потребителей края – 6704 руб. за 1000 куб. м, с 1 июля 2024 г. – 7856 руб., с 1 июля 2025 г. – 8484 руб. – «Ведомости»). С учетом разницы в стоимости топлива, по оценкам эксперта, инвестиции в проект окупятся в течение 7–8 лет.
Реализация проекта в указанные сроки, по мнению Гришунина, возможна, если не будет задержек в проектировании и строительстве. Более реалистичный срок появления готовой инфраструктуры – 2026–2027 гг., полагает эксперт. Баранов считает, что заявленные сроки выполнимы: главное – своевременное выделение средств и поддержка проекта государством.