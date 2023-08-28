«Дымов» подал заявку на регистрацию бренда «Ламбруско» в классе колбасных изделий

Опрошенные «Ведомостями» юристы считают, что у «Дымова» немного шансов добиться регистрации знака с элементом «Ламбруско». «И даже не потому, что существует товарный знак № 1051676, защищающий наименование Lambrusco и принадлежащий консорциуму по защите этих вин, а по причине возможного введения потребителя в заблуждение», – поясняет патентный поверенный, ведущий специалист по товарным знакам компании «Онлайн патент» Алексей Кошкин. Ламбруско – всемирно известное семейство сортов винограда, из которого изготавливаются итальянские вина защищенного наименования места происхождения, напоминает он. Учитывая, что широко известное наименование «Дымов» планирует размещать на упаковках мясной продукции, Роспатент может усмотреть в этом попытку введения в заблуждение потребителя относительно товара, его изготовителя или места производства, что противоречит п. 3 ст. 1483 ГК РФ, считает Кошкин.