«Дымов» подал заявку на регистрацию бренда «Ламбруско» в классе колбасных изделий

«Дымов» подал заявку на регистрацию бренда «Ламбруско» в классе колбасных изделийШансы на одобрение заявки Роспатентом невелики, считают эксперты
Группа компаний «Дымов» подала в августе заявку на регистрацию бренда «Ламбруско Дымов» по 29-му классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) – мясные и колбасные изделия, следует из базы данных Роспатента. Эта заявка – часть серии товарных знаков в итальянском стиле, которые уже принадлежат производителю колбас (среди них «Пикколини», «Чезаре», «Кампаньола», «Наполи» и проч.). В компании на запрос «Ведомостей» не ответили.
Опрошенные «Ведомостями» юристы считают, что у «Дымова» немного шансов добиться регистрации знака с элементом «Ламбруско». «И даже не потому, что существует товарный знак № 1051676, защищающий наименование Lambrusco и принадлежащий консорциуму по защите этих вин, а по причине возможного введения потребителя в заблуждение», – поясняет патентный поверенный, ведущий специалист по товарным знакам компании «Онлайн патент» Алексей Кошкин. Ламбруско – всемирно известное семейство сортов винограда, из которого изготавливаются итальянские вина защищенного наименования места происхождения, напоминает он. Учитывая, что широко известное наименование «Дымов» планирует размещать на упаковках мясной продукции, Роспатент может усмотреть в этом попытку введения в заблуждение потребителя относительно товара, его изготовителя или места производства, что противоречит п. 3 ст. 1483 ГК РФ, считает Кошкин.