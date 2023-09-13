Инвесткомпания «Балтинвест» покупает крупного производителя овощей «Иванисово»Сейчас выгоднее приобретать уже развитые комплексы, чем строить их с нуля
«Балтинвест» подал единственную заявку на участие в торгах по продаже «Иванисово», говорится на сайте Единого реестра сведений о банкротстве. Лот был выставлен на продажу по цене в 3,4 млрд руб. – как раз такую сумму предложила за него компания «Центральный маркет», на 50% принадлежащая ООО «Балтинвест УК», специализирующегося на услугах по управлению активами на финансовых рынках. По данным «Контур. Фокуса», «Балтинвест» принадлежит двум петербургским девелоперам – Льву Никитину (доля 50,9%) и Александру Виннику (49,9%). Еще 50% «Центрального маркета» – у предпринимателя Дмитрия Пирогова.
«Иванисово» занимается выращиванием томатов, огурцов и кабачков. Агрокомплексу принадлежит 20 000 га теплиц. Их производственная мощность – 20 000 т овощей в год. Владельцами компании ранее были братья Евгений и Вениамин Ростовы. Но в начале 2022 г. у предприятия начались проблемы из-за внутреннего конфликта. В ноябре прошлого года оно было признано банкротом. Общая сумма требований, включенных в реестр, – 3,4 млрд руб. Основной кредитор – Совкомбанк.