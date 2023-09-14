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«Газпром» впервые перенаправил в Китай СПГ со своего завода в Ленобласти

Азиатский рынок сейчас привлекательнее европейского
Василий Милькин Дарья Савенкова
«Газпром СПГ Портовая»

«Газпром» начал поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Китай со своего среднетоннажного завода в районе компрессорной станции (КС) «Портовая» в Ленинградской области. Это следует из данных аналитической компании ​​Kpler, с которыми ознакомились «Ведомости».

Танкер-газовоз с партией СПГ отправился в Китай по Севморпути в середине августа и прибудет в один из портов КНР во второй декаде сентября. «Ведомости» направили запрос в «Газпром».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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