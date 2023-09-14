«Газпром» впервые перенаправил в Китай СПГ со своего завода в Ленобласти

«Газпром» впервые перенаправил в Китай СПГ со своего завода в ЛенобластиАзиатский рынок сейчас привлекательнее европейского
«Газпром» начал поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Китай со своего среднетоннажного завода в районе компрессорной станции (КС) «Портовая» в Ленинградской области. Это следует из данных аналитической компании Kpler, с которыми ознакомились «Ведомости».
Танкер-газовоз с партией СПГ отправился в Китай по Севморпути в середине августа и прибудет в один из портов КНР во второй декаде сентября. «Ведомости» направили запрос в «Газпром».
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