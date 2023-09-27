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ИНК сдвигает сроки химического проекта стоимостью почти полтриллиона рублей

Иркутский завод полимеров может выйти на полную мощность только в 2025 году
Василий Милькин
По оценке ИНК, так как мировое потребление полиэтилена растет в среднем на 4–4,5% в год, мощности ИЗП будут востребованы как на внутреннем, так и на внешнем рынках / irkutskoil.ru

Иркутская нефтяная компания (ИНК) может перенести запуск Иркутского завода полимеров (ИЗП) с 2024 г. на 2025 г. Об этом сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с планами компании. Информацию также подтвердила гендиректор «ИНК-капитала» (управляющая компания ИНК) Марина Седых. «У нас переносится наш завод полимеров на 2025 г.», – сказала топ-менеджер «Ведомостям».

В конце июня Седых говорила, что завод будет введен в эксплуатацию в 2024 г., но допускала некоторую задержку. «Может, будет какая-то задержка в связи с тем, что мы очень долго получали последнее оборудование. Были очень серьезные проблемы, [но сейчас] почти все поставлено», – говорила она (цитата по ТАСС). Инвестиции в проект, по ее словам, оцениваются в 400 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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