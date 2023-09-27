ИНК сдвигает сроки химического проекта стоимостью почти полтриллиона рублей

ИНК сдвигает сроки химического проекта стоимостью почти полтриллиона рублейИркутский завод полимеров может выйти на полную мощность только в 2025 году
Иркутская нефтяная компания (ИНК) может перенести запуск Иркутского завода полимеров (ИЗП) с 2024 г. на 2025 г. Об этом сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с планами компании. Информацию также подтвердила гендиректор «ИНК-капитала» (управляющая компания ИНК) Марина Седых. «У нас переносится наш завод полимеров на 2025 г.», – сказала топ-менеджер «Ведомостям».
В конце июня Седых говорила, что завод будет введен в эксплуатацию в 2024 г., но допускала некоторую задержку. «Может, будет какая-то задержка в связи с тем, что мы очень долго получали последнее оборудование. Были очень серьезные проблемы, [но сейчас] почти все поставлено», – говорила она (цитата по ТАСС). Инвестиции в проект, по ее словам, оцениваются в 400 млрд руб.
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