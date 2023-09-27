ИНК сдвигает сроки химического проекта стоимостью почти полтриллиона рублей

В конце июня Седых говорила, что завод будет введен в эксплуатацию в 2024 г., но допускала некоторую задержку. «Может, будет какая-то задержка в связи с тем, что мы очень долго получали последнее оборудование. Были очень серьезные проблемы, [но сейчас] почти все поставлено», – говорила она (цитата по ТАСС). Инвестиции в проект, по ее словам, оцениваются в 400 млрд руб.