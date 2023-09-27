Чистая прибыль «Росатома» упала сразу на 14%

Данные по чистой прибыли в годовом отчете «Росатома» не приводятся. Госкорпорация лишь признает факт падения прибыли в одной из сносок отчета. Но при этом указаны объемы выручки, активов, а также показатели рентабельности продаж по чистой прибыли (ROS) и рентабельности активов по чистой прибыли (ROA) за 2020–2022 гг. В частности, показатель ROS в 2022 г. снизился на 3,85 п. п. к предыдущему году до 9,43%. При этом ROA в прошлом году упала до 2,47% с 3,71% годом ранее, рентабельность собственного капитала (ROE) опустилась до 4,94% (6,32% в 2021 г.).