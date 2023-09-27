Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Чистая прибыль «Росатома» упала сразу на 14%

Это происходит на фоне резкого роста выручки от новых бизнесов госкорпорации
Александр Волобуев Василий Милькин Владимир Степанов (Дзагуто)
Максим Стулов / Ведомости

Чистая прибыль госкорпорации «Росатом» по МСФО снизилась за прошлый год на 14% и составила более 166 млрд руб. Это следует из расчетов «Ведомостей» на основе отчетности корпорации, опубликованной на ее сайте.

Данные по чистой прибыли в годовом отчете «Росатома» не приводятся. Госкорпорация лишь признает факт падения прибыли в одной из сносок отчета. Но при этом указаны объемы выручки, активов, а также показатели рентабельности продаж по чистой прибыли (ROS) и рентабельности активов по чистой прибыли (ROA) за 2020–2022 гг. В частности, показатель ROS в 2022 г. снизился на 3,85 п. п. к предыдущему году до 9,43%. При этом ROA в прошлом году упала до 2,47% с 3,71% годом ранее, рентабельность собственного капитала (ROE) опустилась до 4,94% (6,32% в 2021 г.).

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных