Чистая прибыль «Росатома» упала сразу на 14%Это происходит на фоне резкого роста выручки от новых бизнесов госкорпорации
Чистая прибыль госкорпорации «Росатом» по МСФО снизилась за прошлый год на 14% и составила более 166 млрд руб. Это следует из расчетов «Ведомостей» на основе отчетности корпорации, опубликованной на ее сайте.
Данные по чистой прибыли в годовом отчете «Росатома» не приводятся. Госкорпорация лишь признает факт падения прибыли в одной из сносок отчета. Но при этом указаны объемы выручки, активов, а также показатели рентабельности продаж по чистой прибыли (ROS) и рентабельности активов по чистой прибыли (ROA) за 2020–2022 гг. В частности, показатель ROS в 2022 г. снизился на 3,85 п. п. к предыдущему году до 9,43%. При этом ROA в прошлом году упала до 2,47% с 3,71% годом ранее, рентабельность собственного капитала (ROE) опустилась до 4,94% (6,32% в 2021 г.).