У производителя плавленых сыров «Дружба» и «Янтарь» сменился собственник

У производителя плавленых сыров «Дружба» и «Янтарь» сменился собственникМиллиардер Александр Клячин мог формально продать завод «Карат» в связи с арестом других его активов
Структура миллиардера Александра Клячина продала московский завод плавленых сыров «Карат», купленный ею несколько лет назад. По данным ЕГРЮЛ, 21 сентября 2023 г. 99,9% в ООО «Карат инвестиции», которому принадлежит АО «Карат», перешли в собственность предпринимателя Александра Вознесенского. Ранее эта доля принадлежала фирме «Гледен капитал», которая входит в Gleden Invest Клячина. Представитель Клячина пообещал ответить на вопросы «Ведомостей» позже.
«Карат», по собственным данным, входит в тройку крупнейших производителей плавленого и творожного сыра в России. В портфеле завода такие бренды, как «Дружба», «Янтарь» и Violette. Клячин выкупил «Карат» у Связь-банка и бывшего владельца предприятия Владимира Корсуна в 2018 г. Тогда эксперты оценивали сделку в 3–3,5 млрд руб. По данным «Контур. Фокуса», выручка ООО «Карат» в 2022 г. составила 8,8 млрд руб., чистая прибыль – 229,2 млн руб.