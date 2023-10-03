У производителя плавленых сыров «Дружба» и «Янтарь» сменился собственник

«Карат», по собственным данным, входит в тройку крупнейших производителей плавленого и творожного сыра в России. В портфеле завода такие бренды, как «Дружба», «Янтарь» и Violette. Клячин выкупил «Карат» у Связь-банка и бывшего владельца предприятия Владимира Корсуна в 2018 г. Тогда эксперты оценивали сделку в 3–3,5 млрд руб. По данным «Контур. Фокуса», выручка ООО «Карат» в 2022 г. составила 8,8 млрд руб., чистая прибыль – 229,2 млн руб.