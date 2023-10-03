Москва и Бишкек договорились о редкой свободе для авиакомпаний

Москва и Бишкек договорились о редкой свободе для авиакомпанийРоссийским перевозчикам разрешили летать в Китай с посадкой в Киргизии
Россия серьезно расширила авиасообщение с Узбекистаном и Киргизией, следует из протоколов, опубликованных на сайте Росавиации. С 12 сентября российские перевозчики (какие именно, не уточняется) получили право летать из российских городов в киргизские Бишкек, Ош, Тамчи (расположен рядом с озером Иссык-Куль) с промежуточной посадкой в Алма-Ате (Казахстан), а затем в один из городов Китая, за исключением Пекина, Урумчи и Тяньцзиня, следует из документов.
Киргизские авиакомпании, в свою очередь, смогут летать из аэропортов своей страны в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Краснодар и другие города с промежуточной посадкой в третьих странах (по согласованию с российскими властями), а также с последующим вылетом из России в пункты третьих стран.
Из протоколов следует, что речь идет о введении пятой свободы воздуха, которая позволяет осуществлять перелеты из России в третьи страны через Киргизию и, наоборот, из Киргизии через Россию в третьи страны. Но такие перелеты – по пятой свободе – через Москву или Бишкек ограничиваются 10 рейсами в неделю для каждой стороны соглашения.
Пятая свобода воздуха для России – нечастый эксперимент. Такой режим получали аэропорты Владивостока (с 2012 г.), Сочи (с 2014 г.), Калининграда (с 2021 г.) и Улан-Удэ (с 2017 г.). Но существенного эффекта на пассажиропоток это не оказало. Для пятой свободы необходимо и согласование третьих стран, куда дальше будут летать авиакомпании после первой посадки. Авиавласти государств с сильными национальными перевозчиками на такое соглашаются редко.