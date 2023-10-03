Москва и Бишкек договорились о редкой свободе для авиакомпаний

Пятая свобода воздуха для России – нечастый эксперимент. Такой режим получали аэропорты Владивостока (с 2012 г.), Сочи (с 2014 г.), Калининграда (с 2021 г.) и Улан-Удэ (с 2017 г.). Но существенного эффекта на пассажиропоток это не оказало. Для пятой свободы необходимо и согласование третьих стран, куда дальше будут летать авиакомпании после первой посадки. Авиавласти государств с сильными национальными перевозчиками на такое соглашаются редко.