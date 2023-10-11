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На границе с Азербайджаном введут электронную систему пропуска машин

Она позволит упростить контроль возросшего грузопотока на этом направлении
Мария Арялина
Сергей Расулов / ТАСС

Подведомственное Минтрансу России ФГКУ «Росгранстрой» планирует создать интегрированную систему пропуска (ИСП) через государственную границу РФ с Азербайджаном на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) Яраг-Казмаляр в Дагестане. Исполнителем закупки было выбрано также подведомственное Минтрансу ФГУП «Защитаинфотранс». Закупка проводилась в форме запроса котировок. Начальная цена была 300 млн руб., но по итогам процедуры создание ИСП обойдется «Росгранстрою» в 227 млн руб., следует из данных на сайте госзакупок.

Согласно документам закупки, создание ИСП поможет автоматизировать сбор данных при проезде транспортных средств через МАПП и снизить финансовые и трудовые издержки за счет упрощения информационного взаимодействия. Система будет выполнять сбор, обработку, анализ и хранение фотоматериалов, данных номерных знаков автомобилей, весогабаритных данных грузовых транспортных средств (ТС) и данных результатов контроля, следует из техзадания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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