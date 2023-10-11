На границе с Азербайджаном введут электронную систему пропуска машин

На границе с Азербайджаном введут электронную систему пропуска машинОна позволит упростить контроль возросшего грузопотока на этом направлении
Подведомственное Минтрансу России ФГКУ «Росгранстрой» планирует создать интегрированную систему пропуска (ИСП) через государственную границу РФ с Азербайджаном на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) Яраг-Казмаляр в Дагестане. Исполнителем закупки было выбрано также подведомственное Минтрансу ФГУП «Защитаинфотранс». Закупка проводилась в форме запроса котировок. Начальная цена была 300 млн руб., но по итогам процедуры создание ИСП обойдется «Росгранстрою» в 227 млн руб., следует из данных на сайте госзакупок.
Согласно документам закупки, создание ИСП поможет автоматизировать сбор данных при проезде транспортных средств через МАПП и снизить финансовые и трудовые издержки за счет упрощения информационного взаимодействия. Система будет выполнять сбор, обработку, анализ и хранение фотоматериалов, данных номерных знаков автомобилей, весогабаритных данных грузовых транспортных средств (ТС) и данных результатов контроля, следует из техзадания.