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Запасы газа в хранилищах ЕС достигли исторического рекорда

Но снижения поставок из России аналитики не ожидают
Василий Милькин
RICHARD CUMMINS / Robert Harding Heritagerobertharding via AFP

Объемы газа, запасенного в подземных хранилищах ЕС, достигли абсолютного исторического максимума, составив 107,6 млрд куб. м. Это следует из расчетов «Ведомостей» на основе данных ассоциации европейских операторов газовых хранилищ Gas Infrastructure Europe (GIE). На 14 октября (последние доступные данные) хранилища были заполнены на 97,9% от их совокупной емкости.

Текущие запасы на 6% выше, чем 14 октября 2022 г., и на 8,5% выше среднегодового показателя за последние пять лет на ту же дату.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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