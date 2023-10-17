Запасы газа в хранилищах ЕС достигли исторического рекорда

Запасы газа в хранилищах ЕС достигли исторического рекордаНо снижения поставок из России аналитики не ожидают
Объемы газа, запасенного в подземных хранилищах ЕС, достигли абсолютного исторического максимума, составив 107,6 млрд куб. м. Это следует из расчетов «Ведомостей» на основе данных ассоциации европейских операторов газовых хранилищ Gas Infrastructure Europe (GIE). На 14 октября (последние доступные данные) хранилища были заполнены на 97,9% от их совокупной емкости.
Текущие запасы на 6% выше, чем 14 октября 2022 г., и на 8,5% выше среднегодового показателя за последние пять лет на ту же дату.
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