Минэнерго против механизма привлечения частных денег для строительства ГЭС

Минэнерго против механизма привлечения частных денег для строительства ГЭСНо инвестдоговоры поддерживают «Совет рынка» и потребители электроэнергии
Минэнерго выступает против инвестиционных договоров в энергетике – обсуждающегося с 2022 г. механизма привлечения частных инвестиций в строительство новой генерации, в том числе крупных ГЭС. Об этом говорится в комментарии пресс-службы министерства «Ведомостям».
«По итогам обсуждения было принято решение о его нецелесообразности, поскольку такое действие затронет не производителя, а потребителя [электроэнергии]. Это будет фактически новый вид перекрестного субсидирования», – заявили «Ведомостям» в пресс-службе министерства. Под перекрестным субсидированием в энергетике обычно понимается снижение платежа за электричество для одной группы потребителей за счет повышения цен для другой. На уровень правительства этот вопрос не выносился, следует из ответа пресс-службы Минэнерго.