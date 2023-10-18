Минэнерго против механизма привлечения частных денег для строительства ГЭС

«По итогам обсуждения было принято решение о его нецелесообразности, поскольку такое действие затронет не производителя, а потребителя [электроэнергии]. Это будет фактически новый вид перекрестного субсидирования», – заявили «Ведомостям» в пресс-службе министерства. Под перекрестным субсидированием в энергетике обычно понимается снижение платежа за электричество для одной группы потребителей за счет повышения цен для другой. На уровень правительства этот вопрос не выносился, следует из ответа пресс-службы Минэнерго.