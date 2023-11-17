Европа резко увеличила импорт СП

Страны ЕС в начале отопительного сезона увеличили среднесуточный показатель импорта сжиженного газа (СПГ) в первые две недели ноября на 16% к тому же периоду октября, следует из расчетов «Ведомостей» на основе данных ассоциации европейских операторов газовых хранилищ Gas Infrastructure Europe (GIE). С 1 по 14 ноября 2023 г. (последние доступные данные) поставки с СПГ-терминалов в газотранспортную сеть ЕС составляли в среднем 375 млн куб. м в сутки. В общей сложности за первые две недели ноября в ЕС было импортировано 5,2 млрд куб. м СПГ.