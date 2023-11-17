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Европа резко увеличила импорт СП

Компаниям ЕС дешевле купить газ, чем тратить запасы из хранилищ
Василий Милькин
MISCHA KEIJSER / Image Source via AFP

Страны ЕС в начале отопительного сезона увеличили среднесуточный показатель импорта сжиженного газа (СПГ) в первые две недели ноября на 16% к тому же периоду октября, следует из расчетов «Ведомостей» на основе данных ассоциации европейских операторов газовых хранилищ Gas Infrastructure Europe (GIE). С 1 по 14 ноября 2023 г. (последние доступные данные) поставки с СПГ-терминалов в газотранспортную сеть ЕС составляли в среднем 375 млн куб. м в сутки. В общей сложности за первые две недели ноября в ЕС было импортировано 5,2 млрд куб. м СПГ.

Импорт восстановился примерно до уровня середины лета. Выше этот показатель был только в ноябре – декабре 2022 г. и в апреле – июне этого года. Объемы закупок СПГ в ЕС достигли исторического максимума – 395,7 млн куб. м в сутки – в апреле. А в мае импорт достиг 392,9 млн куб. м в сутки (12,15 млрд куб. м за месяц).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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