Brent подорожала до максимума с конца октября

Brent подорожала до максимума с конца октябряПри сохраняющейся геополитической ситуации цена нефти будет двигаться к $100 за баррель
Июньские фьючерсы на нефть марки Brent, в четверг вечером преодолевшие отметку $90/барр., днем в пятницу 5 апреля держались на уровне $90,9/барр., следует из данных биржи ICE.
В течение предыдущего торгового дня котировки превышали $91,04/барр. Это максимум с конца октября прошлого года, когда стоимость бочки Brent приближалась вплотную к $92.
Цена нефти WTI 4 апреля также достигла максимума с конца октября 2023 г., торги закрылись на отметке $86,6/барр. 5 апреля котировки превышали $87 в течение дня.
С начала этого года Brent прибавила в цене 20%, WTI – 22%. С конца 2023 г. котировки разгоняет геополитическая обстановка на Ближнем Востоке и в Красном море. Проиранское движение «Ансар Аллах» (хуситы) с ноября прошлого года препятствует судоходству в регионе, атакуя торговые суда.
Резкий рост цен на нефть в последние дни связан с ростом напряженности между Израилем и Ираном после атаки на консульство в Сирии, считает старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит. Если между двумя странами начнется прямая военная конфронтация, под угрозой могут оказаться около 2 млн барр./сутки экспортной нефти из Ирана, а также поставки более 20 млн барр./сутки, которые идут через Ормузский пролив из Ирака, Кувейта и других стран. Такой перебой маловероятен, но рынки уже учитывают такие риски, отмечает Смит.
Среди других причин роста нефтяных котировок доцент Финансового института при правительстве РФ Валерий Андрианов называет сдерживание предложения со стороны стран-участниц соглашения ОПЕК+, а аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко – сокращение поставок нефти мексиканской компанией Pemex из-за ввода в эксплуатацию нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Dos Bocas проектной мощностью 340 000 барр./сутки, что повлекло переориентацию отгрузки сырья на внутренний рынок.
Кроме того, в Китае и США – крупнейших потребителях нефти – в марте этого года наблюдался рост промышленного производства, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. «На нефтяном рынке сохраняется ограниченное предложение при стабильном спросе, а фундаментальные факторы складываются благоприятно для дальнейшего роста цен на нефть», – добавляет она.
Напомним, девять стран-участниц ОПЕК+, в том числе Россия, с 2023 г. договорились о сокращении добычи нефти для поддержания цен на нее. Сейчас ограничения в размере 2,2 млн барр./сутки действуют до конца первого полугодия 2024 г. Россия заявила о сокращении экспорта и добычи нефти на 470 000 барр./сутки на II квартал 2024 г. вдобавок к действующему до конца этого года снижению добычи на 500 000 барр.
В случае спада геополитической напряженности стоимость сырья вернется к уровню в $80/барр., прогнозирует Смит. Дудченко ожидает коррекции цен до $87-88/барр., но в случае более серьезного обострения ирано-израильского конфликта они могут вырасти до $100/барр. При стабилизации цен выше $91/барр. можно ожидать достижения максимума прошлого года в $95,9/барр. с перспективой движения к $100 при неизменной ситуации на рынке, считает Кожухова.
Коридор в $80-90/барр. является приемлемым для ОПЕК+, а в $90-100 – целевым, указывает Андрианов. Но долгосрочное превышение котировками уровня в $100/барр. не в интересах объединения – это может привести к стагнации спроса и стимулированию добычи в странах за пределами ОПЕК+. Если цена все же превысит $100/барр., можно ожидать от стран ОПЕК+ некоторого увеличения квот на добычу нефти для балансировки рынка, уверен Андрианов. На конец 2024 г. Дудченко прогнозирует стоимость Brent в диапазоне $85-95/барр.