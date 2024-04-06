Brent подорожала до максимума с конца октября

Резкий рост цен на нефть в последние дни связан с ростом напряженности между Израилем и Ираном после атаки на консульство в Сирии, считает старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит. Если между двумя странами начнется прямая военная конфронтация, под угрозой могут оказаться около 2 млн барр./сутки экспортной нефти из Ирана, а также поставки более 20 млн барр./сутки, которые идут через Ормузский пролив из Ирака, Кувейта и других стран. Такой перебой маловероятен, но рынки уже учитывают такие риски, отмечает Смит.