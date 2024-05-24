Правительство упростило требования по локализации машин такси

Правительство упростило требования по локализации машин таксиНо всех проблем спорного законопроекта это не решает
Комиссия правительства России по законопроектной деятельности (КЗД) 20 мая одобрила поправки кабмина в закон о такси, подготовленные ко второму чтению в Госдуме, следует из протокола заседания, с которым ознакомились «Ведомости».
Поправки правительства предусматривают, что для машин такси не будет применяться балльная система оценки локализации.
При этом регионы смогут сами устанавливать минимальную долю эксплуатируемых в такси автомобилей, которые должны быть собраны в России или другом государстве ЕАЭС (помимо России входят Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия). Эти требования будут распространяться также на электромобили.
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