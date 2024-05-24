Правительство упростило требования по локализации машин такси

При этом регионы смогут сами устанавливать минимальную долю эксплуатируемых в такси автомобилей, которые должны быть собраны в России или другом государстве ЕАЭС (помимо России входят Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия). Эти требования будут распространяться также на электромобили.