Россия в 2023 году снизила на треть экспорт полиэтилена

Объем производства полиэтилена в России находится на уровне 3,2 млн т благодаря выходу в 2020 г. на проектную мощность завода «Сибура» «Запсибнефтехим». Объем выпуска превышает объем потребления продукта в стране, и Россия является нетто-экспортером полиэтилена. Несмотря на профицит мощностей, российские переработчики импортируют некоторые марки полиэтилена, которые в России не производятся или выпускаются в недостаточном объеме. В то же время доля импорта в потреблении полиэтилена в России в 2023 г., по данным АЦ ТЭК, сократилась до 14,2% с 18,7% годом ранее. Основным поставщиком этого полимера в Россию в 2022–2023 гг. была Южная Корея.