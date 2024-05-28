Россия в 2023 году снизила на треть экспорт полиэтилена

Россия в 2023 году снизила на треть экспорт полиэтиленаСпрос на него увеличивается на внутреннем рынке вслед за ростом экономики
Основной причиной сокращения, по данным АЦ ТЭК, стал рост переработки полиэтилена в РФ и вызванная этим частичная переориентация экспортных потоков на внутренний рынок. Производство полиэтилена (основной продукт – полиэтилен высокой плотности) в России в 2023 г. выросло на 1% к уровню предыдущего года с 3,19 млн до 3,23 млн т. При этом его переработка увеличилась почти на 18% до 2,9 млн т. Импорт сохранился на уровне 2022 г., составив 410 000 т.
Объем производства полиэтилена в России находится на уровне 3,2 млн т благодаря выходу в 2020 г. на проектную мощность завода «Сибура» «Запсибнефтехим». Объем выпуска превышает объем потребления продукта в стране, и Россия является нетто-экспортером полиэтилена. Несмотря на профицит мощностей, российские переработчики импортируют некоторые марки полиэтилена, которые в России не производятся или выпускаются в недостаточном объеме. В то же время доля импорта в потреблении полиэтилена в России в 2023 г., по данным АЦ ТЭК, сократилась до 14,2% с 18,7% годом ранее. Основным поставщиком этого полимера в Россию в 2022–2023 гг. была Южная Корея.