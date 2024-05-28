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/ Бизнес

Россия в 2023 году снизила на треть экспорт полиэтилена

Спрос на него увеличивается на внутреннем рынке вслед за ростом экономики
Василий Милькин
Спрос на полиэтилен в России растет за счет производства пластмассовых труб, пленок и упаковки/ Максим Стулов / Ведомости

Основной причиной сокращения, по данным АЦ ТЭК, стал рост переработки полиэтилена в РФ и вызванная этим частичная переориентация экспортных потоков на внутренний рынок. Производство полиэтилена (основной продукт – полиэтилен высокой плотности) в России в 2023 г. выросло на 1% к уровню предыдущего года с 3,19 млн до 3,23 млн т. При этом его переработка увеличилась почти на 18% до 2,9 млн т. Импорт сохранился на уровне 2022 г., составив 410 000 т.

Объем производства полиэтилена в России находится на уровне 3,2 млн т благодаря выходу в 2020 г. на проектную мощность завода «Сибура» «Запсибнефтехим». Объем выпуска превышает объем потребления продукта в стране, и Россия является нетто-экспортером полиэтилена. Несмотря на профицит мощностей, российские переработчики импортируют некоторые марки полиэтилена, которые в России не производятся или выпускаются в недостаточном объеме. В то же время доля импорта в потреблении полиэтилена в России в 2023 г., по данным АЦ ТЭК, сократилась до 14,2% с 18,7% годом ранее. Основным поставщиком этого полимера в Россию в 2022–2023 гг. была Южная Корея.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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