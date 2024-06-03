Дилеры пожаловались в ФАС на дискриминацию со стороны автопрома

Дилеры пожаловались в ФАС на дискриминацию со стороны автопромаИх не устраивают условия соглашений с дистрибуторами и производителями
Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) обратилась в ФАС с просьбой проверить договоры между производителями, дистрибуторами автотехники и продавцами машин на предмет наличия «элементов монополизма», а также недобросовестной конкуренции и дискриминации дилеров. Об этом говорится в письме исполнительного директора РоАД Игоря Чикина от 30 мая.
В ФАС подтвердили «Ведомостям» его получение и заявили, что рассмотрят обращение «в установленном порядке».
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