Дилеры пожаловались в ФАС на дискриминацию со стороны автопрома

Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) обратилась в ФАС с просьбой проверить договоры между производителями, дистрибуторами автотехники и продавцами машин на предмет наличия «элементов монополизма», а также недобросовестной конкуренции и дискриминации дилеров. Об этом говорится в письме исполнительного директора РоАД Игоря Чикина от 30 мая.