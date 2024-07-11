ГК «Инвитро» готова выкупить у франчайзи медофисы по рыночной цене

ГК «Инвитро» готова выкупить у франчайзи медофисы по рыночной ценеПрибыль части открытых в пандемию точек оказалась ниже ожиданий инвесторов
Группа компаний (ГК) «Инвитро» начала выкупать у своих франчайзи медицинские офисы, сообщил в интервью «Ведомостям» генеральный директор группы Юрий Леонов. «Мы видим, что некоторые собственники поменяли свои привычки, уехали за границу или больше не заинтересованы в развитии бизнеса. Поэтому мы совершенно открыто на рыночных условиях предлагаем нашим партнерам-франчайзи обратный выкуп», – сказал Леонов.
Но компания не планирует полностью отказываться от франчайзинга, подчеркнул он (до прихода в «Инвитро» в 2024 г. Леонов закрыл это направление в лабораторной сети KDL, где с 2016 г. работал генеральным директором). ГК «Инвитро» продолжит развивать франшизу и рассчитывает, что это направление будет занимать значительную долю в портфеле компании, сказал он. Сеть «Инвитро» насчитывает 2000 медофисов, из них 1800 – в России. По данным компании, 54% точек работают по франшизе.
Многие франчайзи успешно управляют своим бизнесом, говорит Леонов. «Но есть запрос рынка на обратный выкуп, и мы готовы эти варианты рассматривать», – рассказал он. По словам топ-менеджера, с начала пандемии коронавируса в 2020 г. суммарное количество медофисов на рынке лабораторной диагностики в России выросло в 1,4 раза до 6500, т. е. на 2000 точек. Примерно такое же количество медофисов франчайзи выставили на сайтах объявлений о продаже готового бизнеса, утверждает Леонов. «Среди них есть и те, кто занимается франшизой «Инвитро», – говорит он.
За первое полугодие 2024 г. на «Авито» число объявлений о продаже медофисов, специализирующихся на лабораторной диагностике, выросло втрое в сравнении с аналогичным периодом 2023 г., а спрос – в 9 раз, рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы площадки, не называя абсолютных цифр.
По данным сервиса, чаще всего к продаже предлагают отделения «Гемотеста» (44% от всех объявлений о медофисах на сайте), пятую часть предложений составляют точки «Инвитро» (19%), меньше выставляют на продажу медофисы «Ситилаба» (16%), «Хеликса» (12%) и CMD (8%). Согласно подсчетам «Ведомостей», на 10 июля к продаже на «Авито» в России было выставлено 10 медофисов, открытых по франшизе «Гемотест», четыре – «Хеликса», шесть – «Ситилаба», четыре – CMD, пять – «Инвитро».
Средняя стоимость продажи готового бизнеса, т. е. медофиса, по франшизе «Гемотеста» на «Авито» составляет 4 млн руб., «Инвитро» – 3,5 млн руб., «Ситилаба» – 3,8 млн руб., «Хеликса» – 4,8 млн руб., CMD – 4,9 млн руб., рассказал представитель сервиса.
После снижения спроса на коронавирусные исследования прибыль открытых в пандемию точек оказалась ниже ожиданий инвесторов, объясняет Леонов. По его словам, в «Инвитро» для возможной покупки оценили примерно 10% медофисов, работающих по франшизе компании. Оценка стоимости бизнеса рассчитывается исходя из местоположения и состояния медофиса, данных о трафике пациентов, рассказал он. По словам топ-менеджера, некоторые франчайзи согласились с оценкой и уже «зашли в сделки обратного выкупа». Их точное количество он не назвал. Среди франшизных точек есть и те, которые не готова выкупать сама группа, добавил Леонов.
В период коронавируса высокий интерес к открытию медофисов по франшизе проявили предприниматели, ранее не работавшие в медицинском бизнесе, рассказала «Ведомостям» руководитель каталога франшиз «Франшиза.ру» Анна Рождественская. Такие инвесторы чаще других перепродают готовый бизнес по франшизе из-за снижения доходов после окончания пандемии, утверждает эксперт.
В большинстве случаев франчайзеры в договорах с франчайзи вносят запрет на открытую перепродажу точек, уточнила Рождественская. «То есть если франчайзи хочет выйти из бизнеса, он должен сначала предложить свою точку франчайзеру», – сказала она. Франчайзер затем может продать точку действующим партнерам либо закрыть ее для оптимизации сети в городе, говорит эксперт.
Не все игроки рынка лабораторных услуг указывают на трудности с бизнесом франчайзи. В частности, не планирует выкупать медофисы франчайзи лабораторная сеть «Хеликс», рассказала «Ведомостям» заместитель гендиректора компании по коммерции Дарья Горякина. По ее словам, в сеть «Хеликс» входит более чем 800 медофисов: около 200 объектов приходится на собственную розницу (25%), остальные – франшизы. Компания планирует развивать франчайзи-партнерство и в дальнейшем, утверждает Горякина.
Центр молекулярной диагностики CMD также не собирается предлагать франчайзи выкупать их медофисы, рассказал «Ведомостям» представитель компании. В 2020–2024 гг. число открытых по франшизе медофисов CMD выросло со 196 до более 270 точек. После окончания пандемии нерентабельными оказались франшизные медофисы у 15% инвесторов, при этом потеряли интерес к развитию своей франшизы 5% от общего числа партнеров, утверждает представитель CMD. «Сейчас можно легко наблюдать картину, как в одном доме могут находиться три, а то и четыре медицинских офиса разных брендов, которые делят весь клиентский поток между с собой, не задумываясь о том, что рынок не имеет такой емкости, чтобы прокормить всех», – добавил он.
«Ведомости» также направили запросы в «Гемотест», «Диалаб», «Ниармедик», «Ситилаб» и «Литех». Представитель KDL от комментариев отказался.