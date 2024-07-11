ГК «Инвитро» готова выкупить у франчайзи медофисы по рыночной цене

Центр молекулярной диагностики CMD также не собирается предлагать франчайзи выкупать их медофисы, рассказал «Ведомостям» представитель компании. В 2020–2024 гг. число открытых по франшизе медофисов CMD выросло со 196 до более 270 точек. После окончания пандемии нерентабельными оказались франшизные медофисы у 15% инвесторов, при этом потеряли интерес к развитию своей франшизы 5% от общего числа партнеров, утверждает представитель CMD. «Сейчас можно легко наблюдать картину, как в одном доме могут находиться три, а то и четыре медицинских офиса разных брендов, которые делят весь клиентский поток между с собой, не задумываясь о том, что рынок не имеет такой емкости, чтобы прокормить всех», – добавил он.