Крупная птицефабрика «Волжанин» судится за одноименный бренд с AB InBev Efes

Суд по интеллектуальным правам 23 сентября рассмотрит иск против пивоваренной компании AB InBev Efes (создана в результате объединения российских активов бельгийской InBev и турецкой Efes) о досрочном прекращении охраны ее товарного знака «Волжанин», следует из карточки суда.