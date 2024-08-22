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Крупная птицефабрика «Волжанин» судится за одноименный бренд с AB InBev Efes

Такие споры, как правило, заканчиваются мировым соглашением
Анастасия Ковалева
Иск подан в конце июля, заявителем выступает одна из крупнейших российских птицефабрик – «Волжанин»/ Александр Рюмин / ТАСС

Суд по интеллектуальным правам 23 сентября рассмотрит иск против пивоваренной компании AB InBev Efes (создана в результате объединения российских активов бельгийской InBev и турецкой Efes) о досрочном прекращении охраны ее товарного знака «Волжанин», следует из карточки суда.

Иск подан в конце июля, заявителем выступает одна из крупнейших российских птицефабрик – «Волжанин». В пресс-службе AB InBev Efes отказались от комментариев. Представитель птицефабрики на запрос «Ведомостей» не ответил.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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