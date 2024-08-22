Крупная птицефабрика «Волжанин» судится за одноименный бренд с AB InBev Efes

Крупная птицефабрика «Волжанин» судится за одноименный бренд с AB InBev EfesТакие споры, как правило, заканчиваются мировым соглашением
Суд по интеллектуальным правам 23 сентября рассмотрит иск против пивоваренной компании AB InBev Efes (создана в результате объединения российских активов бельгийской InBev и турецкой Efes) о досрочном прекращении охраны ее товарного знака «Волжанин», следует из карточки суда.
Иск подан в конце июля, заявителем выступает одна из крупнейших российских птицефабрик – «Волжанин». В пресс-службе AB InBev Efes отказались от комментариев. Представитель птицефабрики на запрос «Ведомостей» не ответил.
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