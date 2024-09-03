Частная сеть «Клиника Фомина» откроет свой первый роддом в центре Москвы

Высокая стоимость услуг в коммерческих роддомах, по мнению Шуляка, не всегда обусловлена экономической составляющей. У многих пациенток есть мнение, что, рожая за деньги, они получают более квалифицированную помощь, хотя в случае Москвы это, скорее, стереотип, считает он. На подобном противоречии строится спрос на родовспоможение в коммерческих клиниках, так что данные услуги окажутся востребованными в столице, резюмирует Шуляк. Результаты работы роддома «Клиники Фомина», по его мнению, будут зависеть от того, какой ценовой политики будет придерживаться компания, а также от маркетинга. Сложности могут возникнуть с лицензированием данной медицинской деятельности, но они, по его словам, встречаются у многих игроков рынка и являются решаемыми.