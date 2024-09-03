Частная сеть «Клиника Фомина» откроет свой первый роддом в центре Москвы

Частная сеть «Клиника Фомина» откроет свой первый роддом в центре МосквыПостепенный рост объема рынка акушерства и гинекологии в РФ обеспечивается за счет фокуса властей на развитие демографической политики, считают эксперты
Частная медицинская сеть «Клиника Фомина» осенью 2025 г. откроет в Москве многопрофильную больницу с родильным домом и отделением экстренной помощи. Инвестиции в проект составят порядка 1 млрд руб. Об этом рассказал в интервью «Ведомостям» основатель ГК Dofomin Group, куда входит сеть клиник, Дмитрий Фомин.
«В следующем году, к осени, мы собираемся открыться. Это будет огромная многопрофильная клиника в центре Москвы. Там планируем оборудовать роддом, многопрофильное отделение экстренной помощи, травматологию, детскую поликлинику и стационар», – рассказал он, не раскрыв точное местоположение объекта.
Площадь клиники, которую обещает открыть Фомин, составит 11 000 кв. м. Как уточнил представитель пресс-службы Dofomin Group, в дальнейшем она может быть увеличена. Мощность стационара по всем терапевтическим направлениям будет насчитывать 60 коек. Роддом будет включать пять родовых залов и шесть операционных. Там планируется принимать 3500 родов в год, рассказал Фомин.
Маркетинговое агентство BusinesStat на основе данных Минздрава оценивало количество принятых в 2023 г. в России родов в 1,2 млн (-3,2% к 2022 г.). В Москве этот показатель в прошлом году составил 110 900 родов, следует из отраслевого отчета BusinesStat (данные есть у «Ведомостей»). Согласно демографическому прогнозу Мосстата, число рожденных в городе детей в 2024 г. составит 107 995, в 2025 г. – 105 824.
Оборот российского рынка акушерства и гинекологии в 2023 г., по данным агентства, – 382,8 млрд руб. (+9% к 2022 г.). Из них на коммерческий сегмент приходится чуть более трети – 130 млрд руб., на государственный сегмент – оставшиеся 252,8 млрд руб., говорится в отчете BusinesStat (отдельная статистика по Москве не приводится).
Количество акушерско-гинекологических приемов в России по итогам 2023 г. BusinesStat оценил в 142 млн, что на 1% больше показателя предыдущего года. Как отмечается в отчете агентства, главным сдерживающим фактором для роста этого рынка стало сокращение численности женского населения в фертильном возрасте.
ГК Dofomin group
В 2011 г. акушер-гинеколог Фомин открыл в Твери первую «Клинику доктора Фомина», в дальнейшем – «Клиника Фомина». Сейчас этот бизнес вырос в холдинговую Dofomin Group, которая занимается управлением медицинскими активами. В группу входят: сеть «Клиника Фомина» (20 клиник в 12 регионах РФ), клиника «Рассвет» в Москве, генетическая лаборатория Medical Genomics, компания Dofomin engineering (основана в 2022 г. для строительства клиник, своих и по заказу), образовательная платформа Meducation, программа стажировок Dofomin Travel и др. Выручка, по данным Dofomin Group, в 2023 г. увеличилась на 23% к предыдущему году, составив 4,3 млрд руб. Совладельцы ООО «Дофомин групп» – инвестиционное товарищество «Тилтех капитал» (49%), Дмитрий Фомин (25,5%), Марианна Борисычева (25,5%), следует из данных «СПАРК-Интерфакса».
В Москве насчитывается не менее 40 коммерческих и государственных клиник, оказывающих платные услуги по родовспоможению, следует из данных медицинского агрегатора врачей и клиник «НаПоправку». «Ведомости» направили запрос в столичный департамент здравоохранения с просьбой предоставить актуальную статистику по количеству городских роддомов, в которых есть платные роды. Как пояснил «Ведомостям» генеральный директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк, в Москве в том числе распространена практика, когда частные клиники арендуют помещения у государственных роддомов.
Собственные роддома в столице есть у крупнейших в России по обороту коммерческих медицинских сетей «Мать и дитя» (ГК «МД «Медикал») и «Европейский медицинский центр» (ЕМЦ). Согласно операционным результатам «Мать и дитя», число принятых родов в клиниках сети по России за 2023 г. составило 9891 (+15,3% к 2022 г.). Отдельно показатели по Москве «Мать и дитя» и ЕМЦ не раскрывают. «Ведомости» направили запросы в обе компании.
Высокая стоимость услуг в коммерческих роддомах, по мнению Шуляка, не всегда обусловлена экономической составляющей. У многих пациенток есть мнение, что, рожая за деньги, они получают более квалифицированную помощь, хотя в случае Москвы это, скорее, стереотип, считает он. На подобном противоречии строится спрос на родовспоможение в коммерческих клиниках, так что данные услуги окажутся востребованными в столице, резюмирует Шуляк. Результаты работы роддома «Клиники Фомина», по его мнению, будут зависеть от того, какой ценовой политики будет придерживаться компания, а также от маркетинга. Сложности могут возникнуть с лицензированием данной медицинской деятельности, но они, по его словам, встречаются у многих игроков рынка и являются решаемыми.
По мнению аналитиков BusinesStat, постепенный рост объема рынка акушерства и гинекологии обеспечивался мероприятиями по госпрограммам поддержки репродуктивного здоровья. В частности, текущий год был объявлен в России годом семьи, мероприятия в рамках которого направлены на решение ключевых демографических задач. Например, Минтруд совместно с регионами разрабатывает стратегический документ по развитию демографической и семейной политики до 2030 г.