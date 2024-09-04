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США и Канада нарастили импорт фанеры из России

Но объемы поставок в Северную Америку пока далеки от докризисных значений
Георгий Бичашвили
Василий Милькин
Максим Богодвид / РИА Новости

США нарастили импорт фанеры из России в январе – июне 2024 г. на 10% в годовом выражении до 83 800 куб. м, Канада – в 2,3 раза до 7710 куб. м. Это следует из данных аналитической компании Lesprom Network, с которыми ознакомились «Ведомости».

В денежном выражении экспорт в Канаду в первом полугодии вырос более чем вдвое до $2,9 млн, а экспорт в США снизился на 16% до $37,3 млн. Средняя цена поставок 1 куб. м этой продукции в США составила $445, в Канаду – около $370.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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