США и Канада нарастили импорт фанеры из России

США и Канада нарастили импорт фанеры из РоссииНо объемы поставок в Северную Америку пока далеки от докризисных значений
США нарастили импорт фанеры из России в январе – июне 2024 г. на 10% в годовом выражении до 83 800 куб. м, Канада – в 2,3 раза до 7710 куб. м. Это следует из данных аналитической компании Lesprom Network, с которыми ознакомились «Ведомости».
В денежном выражении экспорт в Канаду в первом полугодии вырос более чем вдвое до $2,9 млн, а экспорт в США снизился на 16% до $37,3 млн. Средняя цена поставок 1 куб. м этой продукции в США составила $445, в Канаду – около $370.
Вы видите 8% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам