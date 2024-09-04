США и Канада нарастили импорт фанеры из России

В денежном выражении экспорт в Канаду в первом полугодии вырос более чем вдвое до $2,9 млн, а экспорт в США снизился на 16% до $37,3 млн. Средняя цена поставок 1 куб. м этой продукции в США составила $445, в Канаду – около $370.