Общественники просят ужесточить условия продажи кормов для животных и консервов

Объединение «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) обратилось в правительство и Минпромторг с просьбой распространить на корма для животных и консервы разрешительный режим работы контрольно-кассовой техники (ККТ). «Ведомости» ознакомились с письмом от 28 августа, его получение подтвердили в министерстве.