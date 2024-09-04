Общественники просят ужесточить условия продажи кормов для животных и консервов

Общественники просят ужесточить условия продажи кормов для животных и консервовОни отмечают, что надзорные органы стали гораздо чаще выявлять нарушения по этой категории товаров
Объединение «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) обратилось в правительство и Минпромторг с просьбой распространить на корма для животных и консервы разрешительный режим работы контрольно-кассовой техники (ККТ). «Ведомости» ознакомились с письмом от 28 августа, его получение подтвердили в министерстве.
Представитель Минпромторга заявил, что обращение «будет рассмотрено в установленном порядке». В пресс-службе правительства не подтвердили, но и не опровергли получение письма.
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