Минфин оценил дефицит финансирования ОСК в 1 трлн рублей

«Что мы под ним понимаем: дефицит денежных средств – это финансирование собственной деятельности ОСК, погашение обязательств без источников финансирования (в том числе кредиты, не обеспеченные товарной продукцией) и это средства, необходимые для достройки убыточных заказов», – пояснил Костин.