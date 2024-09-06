Минфин оценил дефицит финансирования ОСК в 1 трлн рублей

Минфин оценил дефицит финансирования ОСК в 1 трлн рублейЕще столько же компании потребуется на строительство новой верфи и модернизацию старых
Минфин по просьбе ВТБ проводил анализ финансового состояния Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), рассказал журналистам председатель правления банка Андрей Костин на ВЭФ-2024. Министерство, по его словам, пришло к выводу, что дефицит средств компании до 2030 г. составляет 1,03 трлн руб.
«Что мы под ним понимаем: дефицит денежных средств – это финансирование собственной деятельности ОСК, погашение обязательств без источников финансирования (в том числе кредиты, не обеспеченные товарной продукцией) и это средства, необходимые для достройки убыточных заказов», – пояснил Костин.
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