В России начали заменять старые СВЧ-печи на новые

За первое полугодие 2024 г. россияне купили 2,1 млн микроволновок на 17,4 млрд руб. Это на 8% больше в штучном и на 24% в денежном выражении, чем в первом полугодии 2023 г. Об этом свидетельствуют данные статистики «М.видео-Эльдорадо», предоставленной «Ведомостям». Повышенный интерес покупателей к микроволновкам и мультиваркам подтверждают в «Мегамаркете», Wildberries, «Авито» и «Яндекс маркете».