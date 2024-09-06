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В России начали заменять старые СВЧ-печи на новые

Но еще активнее скупают мультиварки, что может быть связано с культом здоровой еды
Лиана Липанова
На российских кухнях меняется обстановка/ Евгений Разумный / Ведомости

За первое полугодие 2024 г. россияне купили 2,1 млн микроволновок на 17,4 млрд руб. Это на 8% больше в штучном и на 24% в денежном выражении, чем в первом полугодии 2023 г. Об этом свидетельствуют данные статистики «М.видео-Эльдорадо», предоставленной «Ведомостям». Повышенный интерес покупателей к микроволновкам и мультиваркам подтверждают в «Мегамаркете», Wildberries, «Авито» и «Яндекс маркете».

Чаще всего потребители выбирают микроволновки брендов Gorenje (Словения), Haier (Китай), Samsung и LG (Южная Корея), а также Midea (Китай) и Toshiba (Япония), говорит представитель «М.видео-Эльдорадо».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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