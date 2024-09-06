В России начали заменять старые СВЧ-печи на новые

В России начали заменять старые СВЧ-печи на новыеНо еще активнее скупают мультиварки, что может быть связано с культом здоровой еды
За первое полугодие 2024 г. россияне купили 2,1 млн микроволновок на 17,4 млрд руб. Это на 8% больше в штучном и на 24% в денежном выражении, чем в первом полугодии 2023 г. Об этом свидетельствуют данные статистики «М.видео-Эльдорадо», предоставленной «Ведомостям». Повышенный интерес покупателей к микроволновкам и мультиваркам подтверждают в «Мегамаркете», Wildberries, «Авито» и «Яндекс маркете».
Чаще всего потребители выбирают микроволновки брендов Gorenje (Словения), Haier (Китай), Samsung и LG (Южная Корея), а также Midea (Китай) и Toshiba (Япония), говорит представитель «М.видео-Эльдорадо».
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