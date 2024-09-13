Wildberries намерена судиться с «ВБ девелопмент»Иск связан с невыполнением обязательств по более чем 60 договорам
Wildberries готовит иск против «ВБ девелопмент» на сумму порядка 27 млрд руб. в связи с невыполнением обязательств по договорам, говорится в сообщении РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ).
Речь идет о невыполнении обязательств по более чем 60 договорам. Отмечается, что Wildberries все свои обязательства по договорам исполнила и перечислила «ВБ девелопмент» авансовые платежи, в то время как последняя компания не предоставила ни одного из ежемесячных отчетов с документами, подтверждающими оказание услуг или выполнение работ на эту сумму. Wildberries направила оппоненту претензию с требованием отчитаться по полученным авансам, иначе компании придется вернуть все платежи в течение пяти рабочих дней.
«На случай, если требования, изложенные в претензии, не будут удовлетворены в добровольном порядке, мы уже подготовили соответствующие исковые документы для того, чтобы вернуть деньги в компанию», – указано в сообщении РВБ.
В августе РВБ сообщила, что «ВБ девелопмент» имеет перед головной компанией кредиторскую задолженность более 30 млрд руб. из-за несвоевременного исполнения обязательств по вводу в эксплуатацию логистических центров. По словам учредителя «ВБ девелопмент» Владислава Бакальчука, задолженность возникает из-за авансов, которые нужно заплатить субподрядчикам, передавало «РИА Новости».
РВБ намерена перезаключить контракты с субподрядчиками, которые уже работают на строительстве логистических объектов компании. Начат процесс передачи девелоперских проектов, которыми занималась «ВБ девелопмент», дочерней компании РВБ.
Wildberries сообщила об объединении с ГК Russ для создания цифровой торговой платформы в июне. В следующем месяце фирмы зарегистрировали совместное предприятие – ООО «РВБ», 65% в котором принадлежит ООО «Вайлдберриз» (основное юрлицо маркетплейса), а 35% – ООО «Стинн» (одно из основных юрлиц ГК Russ). Владислав Бакальчук выступил с заявлением о якобы неправомерном переводе активов Wildberries «путем юридических махинаций» в Russ Outdoor. Его супруга Татьяна Бакальчук пояснила, что объединение компаний не является рейдерским захватом – речь идет о следствии бракоразводного процесса. Владислав из-за небольшой доли в компании (1%) не принимал управленческих решений, объясняла она. В конце июля Бакальчук подала иск о расторжении брака.