Wildberries намерена судиться с «ВБ девелопмент»

Речь идет о невыполнении обязательств по более чем 60 договорам. Отмечается, что Wildberries все свои обязательства по договорам исполнила и перечислила «ВБ девелопмент» авансовые платежи, в то время как последняя компания не предоставила ни одного из ежемесячных отчетов с документами, подтверждающими оказание услуг или выполнение работ на эту сумму. Wildberries направила оппоненту претензию с требованием отчитаться по полученным авансам, иначе компании придется вернуть все платежи в течение пяти рабочих дней.