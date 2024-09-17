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Россия снижает поставки угля в Египет

Экспорт в эту страну становится нерентабельным из-за роста транспортных расходов
Георгий Бичашвили
Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости

Экспорт российского угля в Египет в январе – июле 2024 г. составил 286 000 т, что в 1,6 раза меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщается в обзоре агентства Argus (есть у «Ведомостей»).

Основная причина сокращения объемов экспорта – снижение рентабельности поставок через порты северо-запада России, поясняется в обзоре. Дополнительные сложности также создают задержки с оплатой со стороны египетских покупателей. В результате российские экспортеры предпочитают продавать уголь в Турцию «из-за меньших рисков и большей маржи», указывает агентство.

По данным Argus, в августе фрахт судов из портов северо-запада России до Египта стоил $22–23/т, из портов юга – $15–17/т. Ставки фрахта для морского экспорта из Усть-Луги (Ленинградская обл.) в Турцию составляли $20–21/т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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