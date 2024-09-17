Россия снижает поставки угля в Египет

Россия снижает поставки угля в ЕгипетЭкспорт в эту страну становится нерентабельным из-за роста транспортных расходов
Экспорт российского угля в Египет в январе – июле 2024 г. составил 286 000 т, что в 1,6 раза меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщается в обзоре агентства Argus (есть у «Ведомостей»).
Основная причина сокращения объемов экспорта – снижение рентабельности поставок через порты северо-запада России, поясняется в обзоре. Дополнительные сложности также создают задержки с оплатой со стороны египетских покупателей. В результате российские экспортеры предпочитают продавать уголь в Турцию «из-за меньших рисков и большей маржи», указывает агентство.
По данным Argus, в августе фрахт судов из портов северо-запада России до Египта стоил $22–23/т, из портов юга – $15–17/т. Ставки фрахта для морского экспорта из Усть-Луги (Ленинградская обл.) в Турцию составляли $20–21/т.