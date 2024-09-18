Аналитики повысили прогноз экспортной цены на российский газ

Аналитики повысили прогноз экспортной цены на российский газЕе поддерживает рост спотовых котировок в Европе и Азии
Средняя экспортная цена на российский трубопроводный газ в 2024 г. составит $297 за 1000 куб. м, незначительно снизившись относительно прошлогоднего уровня. Об этом говорится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которым ознакомились «Ведомости». В документе поясняется, что он подготовлен на основе консенсус-прогноза российских аналитических компаний.
В прошлом году, по данным ЦЦИ, средняя экспортная цена на российский газ, поставляемый по трубопроводам (т. е. без учета СПГ), составляла $305 за 1000 куб. м. Таким образом, снижение показателя в этом году составит менее 3%. При этом в феврале аналитики ЦЦИ прогнозировали падение на 11,5% год к году до $270, а в июне – на 9% до $277.
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