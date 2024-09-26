Российские авиакомпании сократили убытки в первом полугодии 2024 года

В январе – августе 2024 г. отечественные авиакомпании перевезли 75,4 млн человек – на 6% больше, чем за тот же период годом ранее, сообщала ранее Росавиация. На внутренних направлениях количество пассажиров выросло на 2% до 57,6 млн человек, на международных – до 17,8 млн человек (+22%). В августе пассажиропоток авиакомпаний составил 12,1 млн человек (+3% год к году), занятость кресел достигла 93% (+1,3 п. п.), следует из статистики ведомства.