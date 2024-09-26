Российские авиакомпании сократили убытки в первом полугодии 2024 года

Российские авиакомпании сократили убытки в первом полугодии 2024 годаЭто удалось сделать за счет роста стоимости билетов на фоне сохранения высокого спроса на перелеты
Общий операционный убыток российских авиакомпаний по итогам первого полугодия 2024 г. составил 8,6 млрд руб. Об этом 26 сентября сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ; входят 24 крупнейшие авиакомпании страны). Показатель снизился в четыре раза в сравнении с тем же периодом прошлого года.
Общие доходы авиакомпаний АЭВТ за отчетный период составили 860 млрд руб. (+27% год к году) против расходов на уровне 868,5 млрд руб. (+22%), следует из данных ассоциации.
В январе – августе 2024 г. отечественные авиакомпании перевезли 75,4 млн человек – на 6% больше, чем за тот же период годом ранее, сообщала ранее Росавиация. На внутренних направлениях количество пассажиров выросло на 2% до 57,6 млн человек, на международных – до 17,8 млн человек (+22%). В августе пассажиропоток авиакомпаний составил 12,1 млн человек (+3% год к году), занятость кресел достигла 93% (+1,3 п. п.), следует из статистики ведомства.
В АЭВТ отмечают, что, несмотря на положительную динамику операционных показателей перевозчиков, темпы роста пассажиропотока замедляются. На внутренних линиях рынок переходит к стагнации, на международных – снижается эффект низкой базы прошлого года.
Высокий процент занятости кресел по итогам восьми месяцев этого года (89,4%) говорит о дефиците провозных емкостей у перевозчиков, считают в отраслевой ассоциации. Сложности с расширением парка самолетов у эксплуатантов в ближайшей перспективе не позволят авиакомпаниям нарастить свои провозные емкости для удовлетворения спроса, отмечают там.
Для сохранения финансовой устойчивости российских авиаперевозчиков нужно усилить меры государственного контроля за стоимостью поставляемых естественными монополиями товаров и услуг, считают в ассоциации. Как пояснил «Ведомостям» исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев, речь идет о высоких тарифах на аэропортовые услуги. Их необоснованный рост ведет к удорожанию услуг воздушного транспорта для конечного потребителя, говорится в материалах в АЭВТ.
Основным фактором снижения убытков у российских эксплуатантов в первом полугодии стал рост доходной ставки авиакомпаний, то есть выручки с одного пассажиро-километра, поясняет Пантелеев. Это стало возможным за счет сохранения высокой покупательной способности населения, считает эксперт. По его словам, авиакомпаниям в условиях рекордной занятости кресел удается максимизировать доходы с каждого рейса.
Сокращение убытков связано с ростом цен на авиабилеты и увеличением спроса на воздушные перевозки, который обусловлен ростом реальных доходов населения, соглашается основатель сервиса безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков. Рост цен на авиабилеты оказался выше, чем рост операционных расходов авиакомпаний, что позволило эксплуатантам авиатехники снизить убытки, объясняет он.
Средняя стоимость полета по России в салоне экономического класса в январе – июне в расчете на 1000 км пути составила 7363 руб. («Ведомости» писали об этом 24 июля). Это на 17% больше в сравнении с показателем за аналогичный период 2023 г. Динамика роста средней стоимости билетов экономкласса июнь к январю еще более сильная – плюс 31%, следует из данных Росстата.
В сентябре этого года министр транспорта Роман Старовойт на Восточном экономическом форуме говорил «РИА Новости», что за первое полугодие авиабилеты подорожали на 20%, их средняя стоимость поднялась до 9150 руб. По словам министра, на это повлияли рост пассажиропотока, затраты авиакомпаний на поддержание летной годности самолетов, рост стоимости топлива и услуг в аэропортах. Глава Минтранса посоветовал россиянам приобретать билеты заранее, когда они продаются по ценам «ниже экономически обоснованных».