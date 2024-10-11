Выплавка стали в России сокращается девятый месяц подряд

Выплавка стали в России сокращается девятый месяц подрядМеталлургов подкосили высокая ключевая ставка и снижение экспорта
Российские металлурги в сентябре 2024 г. произвели 5,4 млн т стали – на 13,5% меньше, чем за тот же период 2023 г., следует из данных информационно-аналитической компании «Корпорация Чермет» (есть у «Ведомостей»).
Производство проката сократилось на 18%, составив 4,5 млн т, чугуна – на 8,5% до 4,1 млн т, труб – на 2% до 1,1 млн т. Отрасль показывает отрицательную динамику производства девятый месяц подряд.
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