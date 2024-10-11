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Выплавка стали в России сокращается девятый месяц подряд

Металлургов подкосили высокая ключевая ставка и снижение экспорта
Георгий Бичашвили
Андрей Гордеев / Ведомости

Российские металлурги в сентябре 2024 г. произвели 5,4 млн т стали – на 13,5% меньше, чем за тот же период 2023 г., следует из данных информационно-аналитической компании «Корпорация Чермет» (есть у «Ведомостей»).

Производство проката сократилось на 18%, составив 4,5 млн т, чугуна – на 8,5% до 4,1 млн т, труб – на 2% до 1,1 млн т. Отрасль показывает отрицательную динамику производства девятый месяц подряд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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