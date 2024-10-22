Рестораторы выступили против роста акциза на пиво

Рестораторы выступили против роста акциза на пивоОни предложили Минфину отложить его повышение на год
Объединение Федерация рестораторов и отельеров (ФРиО) попросило Минфин перенести на год повышение акцизов на пиво и пивные напитки, которое запланировано на 1 января 2025 г. Об этом говорится в письме ассоциации на имя заместителя министра финансов Алексея Сазанова от 18 октября. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил президент ФРиО Игорь Бухаров.
В обращении подчеркивается, что повышение ставки акциза на пиво с 26 руб./л до 30 руб./л в 2025 г. (соответствующий законопроект принят в первом чтении 17 октября) и доведение ее до 32 руб. в 2027 г. может «крайне негативно» сказаться на предпринимательском климате и в первую очередь ударит по индустрии гостеприимства.
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