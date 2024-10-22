Рестораторы выступили против роста акциза на пиво

В обращении подчеркивается, что повышение ставки акциза на пиво с 26 руб./л до 30 руб./л в 2025 г. (соответствующий законопроект принят в первом чтении 17 октября) и доведение ее до 32 руб. в 2027 г. может «крайне негативно» сказаться на предпринимательском климате и в первую очередь ударит по индустрии гостеприимства.