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Основные покупатели российского угля снижают его импорт

Это следствие трудностей с логистикой, международными расчетами и жесткой конкуренции
Георгий Бичашвили
Василий Милькин
Александр Волобуев
Объем экспорта угля продолжает снижаться/ Андрей Гордеев / Ведомости

Основные покупатели российского угля – Китай, Индия и Турция – резко снизили его импорт в январе – сентябре 2024 г. Об этом рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых со статистикой Минэнерго.

Экспорт в Индию за девять месяцев, по их словам, снизился в годовом выражении на 23% до 20,1 млн т, в Китай – на 9,5% до 53,7 млн т. Турция сократила закупки российского угля на 35% до 15,3 млн т. Существенно снизили импорт угля из России также Южная Корея, Япония и ОАЭ. Поставки в Южную Корею упали в 1,6 раза год к году до 5 млн т, в Японию – в 9,3 раза до 385 600 т, указывают собеседники. Отгрузки российского угля в ОАЭ за девять месяцев снизились к тому же периоду 2023 г. на 20% до 3,1 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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