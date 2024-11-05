Основные покупатели российского угля снижают его импорт

Экспорт в Индию за девять месяцев, по их словам, снизился в годовом выражении на 23% до 20,1 млн т, в Китай – на 9,5% до 53,7 млн т. Турция сократила закупки российского угля на 35% до 15,3 млн т. Существенно снизили импорт угля из России также Южная Корея, Япония и ОАЭ. Поставки в Южную Корею упали в 1,6 раза год к году до 5 млн т, в Японию – в 9,3 раза до 385 600 т, указывают собеседники. Отгрузки российского угля в ОАЭ за девять месяцев снизились к тому же периоду 2023 г. на 20% до 3,1 млн т.