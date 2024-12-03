Производство сельхозтехники в России снизилось на 13%Ситуация на рынке требует перенастройки действующих программ поддержки спроса
Производители сельскохозяйственной техники в России по итогам января – октября 2024 г. выпустили продукции на 205,8 млрд руб. с учетом НДС. Об этом говорится в материалах ассоциации «Росспецмаш» (объединяет крупнейших производителей в стране), с которыми ознакомились «Ведомости». Данное значение на 13% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Отгрузки на внутренний рынок в денежном выражении за 10 месяцев снизились на 16,5% год к году до 167,5 млрд руб. с учетом НДС, на экспорт – почти на 10% до 14,1 млрд руб. без НДС.
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