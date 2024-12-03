Производство сельхозтехники в России снизилось на 13%

Производители сельскохозяйственной техники в России по итогам января – октября 2024 г. выпустили продукции на 205,8 млрд руб. с учетом НДС. Об этом говорится в материалах ассоциации «Росспецмаш» (объединяет крупнейших производителей в стране), с которыми ознакомились «Ведомости». Данное значение на 13% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.