Биржевая торговля углем в России в этом году выросла в 5 раз

Биржевая торговля углем в России в этом году выросла в 5 разУгольщики стремятся расширить продажи на внутреннем рынке на фоне падения экспорта
Объем торгов углем на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в январе – ноябре 2024 г. вырос в 5,4 раза год к году, сообщил журналистам 3 декабря старший вице-президент биржи Антон Карпов.
В пресс-службе СПбМТСБ уточнили, что объем достиг 1,1 млн т в натуральном выражении и 5,8 млрд руб. в денежном (рост почти в 8 раз).
Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам