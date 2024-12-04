Модернизация «Северной верфи» обойдется ОСК в 100 млрд рублей

Модернизация «Северной верфи» пройдет в три этапа. Один из собеседников уточняет, что первый уже начался. Он предусматривает строительство плавучего дока и эллинга, что позволит предприятию выпускать сухогрузы и танкеры дедвейтом до 35 000 т, поясняет источник. Для сравнения: сейчас эта верфь способна строить корабли дедвейтом не более 12 000 т.