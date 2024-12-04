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Модернизация «Северной верфи» обойдется ОСК в 100 млрд рублей

Это позволит предприятию активнее строить гражданские суда
Светлана Афонина
После модернизации верфь сможет строить больше гражданских судов
После модернизации верфь сможет строить больше гражданских судов / Антон Ваганов / ТАСС

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) сформировала основные параметры модернизации входящего в ее состав предприятия «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. В ее развитие ОСК планирует вложить не менее 100 млрд руб. в течение ближайших шести лет, рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с планами компании.

Модернизация «Северной верфи» пройдет в три этапа. Один из собеседников уточняет, что первый уже начался. Он предусматривает строительство плавучего дока и эллинга, что позволит предприятию выпускать сухогрузы и танкеры дедвейтом до 35 000 т, поясняет источник. Для сравнения: сейчас эта верфь способна строить корабли дедвейтом не более 12 000 т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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