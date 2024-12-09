«Газпром» сумел сохранить в ноябре объемы поставок газа в ЕС

«Газпром» сумел сохранить в ноябре объемы поставок газа в ЕСОтказ от поставок в адрес OMV не отразился на экспорте
Прекращение поставок газа в Австрию по контракту между «Газпромом» и австрийской OMV фактически не отразилось на объемах трубопроводного экспорта в Европу по основному из двух сохранившихся маршрутов – через территорию Украины. Это следует из расчетов «Ведомостей» на основе данных «Газпрома».
В ноябре 2024 г. поставки компании в страны Евросоюза (ЕС) и Молдавию по украинской ГТС составляли в среднем 42,3 млн куб. м в сутки, оставшись на уровне октября. Этот уровень близок к технически возможному максимуму при поставках газа через единственную точку входа – газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Курской области, которая сегодня используется для прокачки через Украину. Заявки «Газпрома» на ГИС «Сохрановка» в Ростовской области отклоняются украинской стороной.