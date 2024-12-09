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«Газпром» сумел сохранить в ноябре объемы поставок газа в ЕС

Отказ от поставок в адрес OMV не отразился на экспорте
Василий Милькин
Denis Sinyakov / Reuters
Denis Sinyakov / Reuters

Прекращение поставок газа в Австрию по контракту между «Газпромом» и австрийской OMV фактически не отразилось на объемах трубопроводного экспорта в Европу по основному из двух сохранившихся маршрутов – через территорию Украины. Это следует из расчетов «Ведомостей» на основе данных «Газпрома».

В ноябре 2024 г. поставки компании в страны Евросоюза (ЕС) и Молдавию по украинской ГТС составляли в среднем 42,3 млн куб. м в сутки, оставшись на уровне октября. Этот уровень близок к технически возможному максимуму при поставках газа через единственную точку входа – газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Курской области, которая сегодня используется для прокачки через Украину. Заявки «Газпрома» на ГИС «Сохрановка» в Ростовской области отклоняются украинской стороной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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