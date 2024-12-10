В Москве закрылись последние магазины Goood’s House

В Москве закрылись последние магазины Goood’s HouseНебольшим сетям товаров для дома трудно конкурировать с более крупными игроками и маркетплейсами
Магазин в ТЦ «Авеню» закрылся позднее всех: по словам оператора, это произошло около двух месяцев назад. Магазины Goood’s House в ТРЦ «Рио Ленинский» и ТРЦ «Бутово молл» переформатированы в CookHouse – другой бренд Ideas4retail, специализирующийся на технике для кухни и кухонных принадлежностях, сообщили в колл-центрах этих ТЦ. Эти пять точек входили в последний опубликованный в официальных соцсетях Goood’s House список магазинов.
Сами соцсети бренда не обновлялись с августа 2024 г., сайт Goood’s House не работает. Надежда Ермакова, исполнительный директор фонда A&NN Investments, управляющего активами Мамута, не ответила на запрос «Ведомостей».
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