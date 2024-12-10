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В Москве закрылись последние магазины Goood’s House

Небольшим сетям товаров для дома трудно конкурировать с более крупными игроками и маркетплейсами
Полина Гриценко
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Магазин в ТЦ «Авеню» закрылся позднее всех: по словам оператора, это произошло около двух месяцев назад. Магазины Goood’s House в ТРЦ «Рио Ленинский» и ТРЦ «Бутово молл» переформатированы в CookHouse – другой бренд Ideas4retail, специализирующийся на технике для кухни и кухонных принадлежностях, сообщили в колл-центрах этих ТЦ. Эти пять точек входили в последний опубликованный в официальных соцсетях Goood’s House список магазинов.

Сами соцсети бренда не обновлялись с августа 2024 г., сайт Goood’s House не работает. Надежда Ермакова, исполнительный директор фонда A&NN Investments, управляющего активами Мамута, не ответила на запрос «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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