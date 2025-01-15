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Сотрудники Wildberries в Софьино пожаловались на досмотры в полуголом виде

Представитель маркетплейса пообещал провести проверку
Лиана Липанова
Сергей Петров / NEWS.ru / ТАСС
Сергей Петров / NEWS.ru / ТАСС

В сортировочных центрах маркетплейса Wildberries возобновилась практика досмотра сотрудников с требованием раздеться до нижнего белья. Об этом рассказали несколько работников логистического технопарка «Софьино» в одном из отраслевых Telegram-чатов.

По словам этих сотрудников, в начале января 2025 г. на складе Wildberries в Московской области на территории Софьино ввели новые правила: сотрудники сортировочного центра теперь вынуждены раздеваться до нижнего белья для досмотра на входе. «Ура, теперь раздеваемся до трусов. Раздеваемся у входа, выбегаем с манатками через турникет и там одеваемся. Точно так же и в обратку», – говорится в сообщении одной из участниц чата от 10 января 2025 г. Другая пользовательница добавила, что теперь сотрудники раздеваются за турникетами, в раздевалке. Новые правила подтвердили и другие участники чата.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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