Сотрудники Wildberries в Софьино пожаловались на досмотры в полуголом виде

По словам этих сотрудников, в начале января 2025 г. на складе Wildberries в Московской области на территории Софьино ввели новые правила: сотрудники сортировочного центра теперь вынуждены раздеваться до нижнего белья для досмотра на входе. «Ура, теперь раздеваемся до трусов. Раздеваемся у входа, выбегаем с манатками через турникет и там одеваемся. Точно так же и в обратку», – говорится в сообщении одной из участниц чата от 10 января 2025 г. Другая пользовательница добавила, что теперь сотрудники раздеваются за турникетами, в раздевалке. Новые правила подтвердили и другие участники чата.