В России появится еще одно ценовое агентство

В России появится еще одно ценовое агентствоЕго намерена создать Петербургская товарно-сырьевая биржа
Решение о создании агентства, по его словам, 23 января должно утвердить правление биржи. Оно создается «в развитие системы индикаторов биржевого и внебиржевого рынка», пояснил Артемьев. Цель – формирование справедливых рыночных ценовых индикаторов и независимой отраслевой аналитики, говорится в презентации биржи.
Источниками информации для расчетов индексов, по словам Артемьева, будут как данные ликвидных биржевых торгов, так и информация по внебиржевым рынкам, которые регистрируются на СПбМТСБ. В 2024 г. информацию о внебиржевых сделках предоставляли 1069 компаний. Кроме того, для расчетов предполагается использовать данные участников рынка, в том числе отраслевых министерств, ведомств и ассоциаций.
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