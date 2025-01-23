В России появится еще одно ценовое агентство

Источниками информации для расчетов индексов, по словам Артемьева, будут как данные ликвидных биржевых торгов, так и информация по внебиржевым рынкам, которые регистрируются на СПбМТСБ. В 2024 г. информацию о внебиржевых сделках предоставляли 1069 компаний. Кроме того, для расчетов предполагается использовать данные участников рынка, в том числе отраслевых министерств, ведомств и ассоциаций.