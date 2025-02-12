Оборот подарочного маркетплейса Flowwow вырос на 80% до 17,2 млрд рублей

Оборот подарочного маркетплейса Flowwow вырос на 80% до 17,2 млрд рублейКомпания ведет переговоры о привлечении инвестиций для дальнейшего роста
Оборот маркетплейса цветов и подарков Flowwow в 2024 г. вырос примерно на 80% до 17,2 млрд руб. против 9,5 млрд руб. в 2023 г. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал сооснователь и гендиректор Flowwow Вячеслав Богдан.
Выручка компании выросла с 2,4 млрд руб. в 2023 г. до 4,5 млрд руб. в 2024 г., прибыль в России составила 313 млн руб. против 20 млн руб. в 2023 г., сообщил Богдан. Но, по словам бизнесмена, часть прибыли Flowwow направляет на международную экспансию, поэтому для всего холдинга прошлый год завершился с убытком в 92 млн руб. Потребовались инвестиции в международное развитие, в частности в Белоруссию, пояснил Богдан. Собеседник уточнил, что сейчас новые рынки в общем обороте сервиса занимают около 6%.
По словам гендиректора Flowwow, среди прочего выручка выросла за счет экспансии в регионы России: сейчас их доля в выручке примерно 55% (остальное приносят Москва и Петербург). В 2025 г. компания планирует нарастить долю регионов в выручке до 60%.
Кроме того, с 2020 г. сервис добавляет новые «нецветочные» категории: кондитерские изделия, декор, посуду и пр. Их общая доля в структуре выручки в 2024 г. составила уже 20%. Наибольшую долю среди новых категорий занимают кондитерские изделия. «Мы думаем, что через 3–5 лет они могут приносить нам половину оборота – люди чаще покупают сладости, чем цветы», – говорит Богдан.
По его словам, за счет роста новых категорий подросла частота покупок на одного клиента, а средний чек подрос примерно на 15%, в том числе из-за инфляции.
Оборот франшизной сети цветочных магазинов FMart by flowwow в офлайне достиг 2,8 млрд руб.: 76% оборота принесли продажи через Flowwow, 23% – офлайн, 1% – другие маркетплейсы и соцсети. Выручка за 2024 г. составила 102 млн руб.: 66% – роялти и маркетинговый сбор, 9% – паушальный взнос, 22% – собственная студия и еще 4% – это продажи брендированных товаров студиям.
В 2025 г. компания планирует нарастить оборот еще на 70% до 30 млрд руб., а к 2028 г. – до 100 млрд руб. минимум. Сейчас Flowwow ведет переговоры о привлечении инвестиций на 1–1,5 млрд руб. для дальнейшего роста, рассказывает Богдан.
Для нишевого игрока это очень большие обороты, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, Flowwow обладает высоким уровнем компетенций, с учетом сложности категории, и является безоговорочным лидером цветочного рынка – как минимум в онлайне. Бурмистров видит большой потенциал роста компании в первую очередь за счет расширения географии.
Такая динамика говорит о эффективном управленческом подходе, считает директор по исследовательской деятельности АНО «Институт развития предпринимательства и экономики» Елена Кузьмина. При этом надо учесть, что в целом оборот рынка цветов в России вырос за прошлый год с 250 млрд до 400 млрд руб. – то есть в 1,6 раза, подчеркивает она. В таких условиях у маркетплейса есть возможность занять свою нишу на российском рынке, заключила эксперт.