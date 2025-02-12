Оборот подарочного маркетплейса Flowwow вырос на 80% до 17,2 млрд рублей

Выручка компании выросла с 2,4 млрд руб. в 2023 г. до 4,5 млрд руб. в 2024 г., прибыль в России составила 313 млн руб. против 20 млн руб. в 2023 г., сообщил Богдан. Но, по словам бизнесмена, часть прибыли Flowwow направляет на международную экспансию, поэтому для всего холдинга прошлый год завершился с убытком в 92 млн руб. Потребовались инвестиции в международное развитие, в частности в Белоруссию, пояснил Богдан. Собеседник уточнил, что сейчас новые рынки в общем обороте сервиса занимают около 6%.