Эксперты понизили прогноз по цене на нефть в 2025 году

Эксперты понизили прогноз по цене на нефть в 2025 годуЭтому будут способствовать ослабление геополитической напряженности и рост добычи в странах вне ОПЕК+
Средняя цена на нефть эталонного сорта Brent в 2025 г. составит $73,5/барр., что на 9% меньше показателя 2024 г. Это следует из обзора консалтинговой компании Kept (бывшее подразделение KPMG в России), с которым ознакомились «Ведомости». Оценка сделана на основе данных консенсус-прогноза около 60 аналитических компаний, агентств и инвестбанков.
В ноябре 2024 г. аналитики прогнозировали цену на нефть в 2025 г. на уровне $76/барр. Таким образом, оценка понижена на 3%.
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