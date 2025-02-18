Эксперты понизили прогноз по цене на нефть в 2025 году

Средняя цена на нефть эталонного сорта Brent в 2025 г. составит $73,5/барр., что на 9% меньше показателя 2024 г. Это следует из обзора консалтинговой компании Kept (бывшее подразделение KPMG в России), с которым ознакомились «Ведомости». Оценка сделана на основе данных консенсус-прогноза около 60 аналитических компаний, агентств и инвестбанков.