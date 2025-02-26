«Роснефть» опередила ExxonMobil в нефтегазовом рейтинге Energy Intelligence

«Роснефть» опередила ExxonMobil в нефтегазовом рейтинге Energy IntelligenceВыше только Saudi Aramco, иранская NIOC и китайская CNPC
«Роснефть» опередила американскую ExxonMobil в публикуемом агентством Energy Intelligence рейтинге международных и национальных нефтегазовых компаний Energy Intelligence Top 100: Global NOC & IOC.
Агентство ежегодно составляет рейтинг на основе шести операционных показателей – запасов нефти, запасов газа, добычи нефти, добычи газа, мощности нефтепереработки и объема реализации нефтепродуктов. Система ранжирования позволяет сравнивать частные компании с национальными нефтяными компаниями.
1, 2 и 3-е места сохранили Saudi Aramco, National Iranian Oil Company (NIOC) и China National Petroleum Corporation (CNPC).
На 6-м месте в рейтинге американская Chevron. 7-е место сохранил «Газпром». «Неудачи «Газпрома» пока недостаточны, чтобы сместить его с 7-го места. Но теперь он сравнялся с Petroleos de Venezuela (PDVSA), которая поднялась на одну позицию благодаря значительному восстановлению [добычи] в последние годы», – отмечается в пресс-релизе Energy Intelligence.
9-е место заняла британско-нидерландская Shell. Впервые в топ-10 вошла компания Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). На долю стран, входящих в первую десятку, в 2023 г. приходилось около 34% мировой добычи нефти и газа. 32 места из 100 занимают компании из США и Канады.
«Роснефть» пока не раскрывала показатель добычи за 2024 г. В январе – сентябре 2024 г. нефтяная компания добыла 67 млрд куб. м газа. В 2023 г. она добыла почти 93 млрд куб. м газа, при этом с 2019 г. рост показателя составил порядка 38%. При этом более трети добычи газа «Роснефти» обеспечивают новые проекты в ЯНАО, введенные в 2022 г.
«Газпром» в 2023 г. сократил добычу на 14% до 355,23 млрд куб. м, результаты 2024 г. компания пока не раскрывала. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в конце декабря прошлого года говорил, что в 2024 г. «Газпром» добудет около 416 млрд куб. м газа, что на 61 млрд куб. м (примерно на 17%) больше, чем годом ранее.
«Роснефть» в последние годы ввела в эксплуатацию ряд крупных газовых проектов, напоминает доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов. Это позволяет компании увеличивать производство углеводородов в условиях действия соглашения ОПЕК+, отмечает аналитик.
Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов обращает внимание на то, что «Роснефть» в отличие от многих конкурентов активно развивает новые проекты не только по добыче газа, но и по добыче нефти. Например, проект «Восток ойл» предусматривает разработку запасов на территории полуострова Таймыр, строительство нефтепровода и порта на побережье Карского моря для вывоза продукции по Северному морскому пути. В непосредственной близости от проекта «Восток ойл» находятся существенные ресурсы газа, что может позволить компании в будущем также существенно расширить свой газовый бизнес, отмечает Суверов.
По мнению Андрианова, «Роснефть» имеет хорошие шансы закрепиться на 4-м месте в рейтинге и даже подняться выше. Эксперт напоминает, что в 2026 г. компания запустит первую очередь флагманского проекта «Восток ойл». Это крупнейший новый нефтяной проект не только в России, но и в мире, отмечает Андрианов. Он добавляет, что «Роснефть» обладает диверсифицированной ресурсной базой и активами, которые позволяют экспортировать продукцию как в восточном, так и западном направлении. При этом рынки для сбыта продукции «Роснефти» обеспечены устойчивыми связями компании с Китаем и Индией, резюмирует он.
По мнению главного стратега инвестиционной компании «Вектор капитал» Максима Худалова, выйти на 3-е место в рейтинге Energy Intelligence «Роснефть» сможет в случае снятия ограничений в рамках соглашения ОПЕК+.