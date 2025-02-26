«Роснефть» опередила ExxonMobil в нефтегазовом рейтинге Energy Intelligence

По мнению Андрианова, «Роснефть» имеет хорошие шансы закрепиться на 4-м месте в рейтинге и даже подняться выше. Эксперт напоминает, что в 2026 г. компания запустит первую очередь флагманского проекта «Восток ойл». Это крупнейший новый нефтяной проект не только в России, но и в мире, отмечает Андрианов. Он добавляет, что «Роснефть» обладает диверсифицированной ресурсной базой и активами, которые позволяют экспортировать продукцию как в восточном, так и западном направлении. При этом рынки для сбыта продукции «Роснефти» обеспечены устойчивыми связями компании с Китаем и Индией, резюмирует он.