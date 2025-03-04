Рынок лизинга грузовых автомобилей просел почти на треть в 2024 году

Абсолютные значения по числу сделок ни «Альфа-лизинг», ни собеседник «Ведомостей» в другой компании не приводят. По их данным, причинами для такого сильного снижения стали повышение ключевой ставки ЦБ и, как следствие, ставок по лизингу, удорожание техники из-за роста утильсбора и инфляции, а также высокая база 2023 г.