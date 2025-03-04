Рынок лизинга грузовых автомобилей просел почти на треть в 2024 году

Рынок лизинга грузовых автомобилей просел почти на треть в 2024 годуКомпании ждут послаблений в денежно-кредитной политике и ездят на чем есть
Количество лизинговых сделок в сегменте нового грузового транспорта, включая среднетоннажные и тяжелые машины, в 2024 г. снизилось на 30% по сравнению с 2023 г., подсчитали аналитики «Альфа-лизинга» для «Ведомостей». Динамику по числу сделок с грузовой техникой, включая подержанные самосвалы и седельные тягачи, подтвердил источник в другой крупной лизинговой компании.
Абсолютные значения по числу сделок ни «Альфа-лизинг», ни собеседник «Ведомостей» в другой компании не приводят. По их данным, причинами для такого сильного снижения стали повышение ключевой ставки ЦБ и, как следствие, ставок по лизингу, удорожание техники из-за роста утильсбора и инфляции, а также высокая база 2023 г.
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