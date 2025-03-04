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Британский суд просят раскрыть информацию из дела Сбербанка и Антипинского НПЗ

Этого потребовал швейцарский трейдер, принадлежащий сестре осужденного в России экс-владельца завода Дмитрия Мазурова
Артем Кульша
Сбербанк и связанные с Дмитрием Мазуровым структуры спорят из-за Антипинского НПЗ в судах трех юрисдикций
Сбербанк и связанные с Дмитрием Мазуровым структуры спорят из-за Антипинского НПЗ в судах трех юрисдикций / Сергей Медведев / ТАСС

Споры Сбербанка и структур, связанных с бывшим владельцем нефтекомпании «Новый поток» Дмитрием Мазуровым, продолжились в Высоком суде Англии и Уэльса. Защита швейцарского трейдера New Stream Trading, который был партнером «Нового потока», запросила разрешение этого суда на раскрытие конфиденциальной информации, которая фигурировала в споре компании со Сбербанком вокруг Антипинского НПЗ в Лондонском международном арбитражном суде (LCIA). Об этом «Ведомостям» рассказал адвокат New Stream Trading из швейцарской SwissLegal Group Николя Руйе. 25 февраля 2025 г. Руйе подал соответствующий иск в Высокий суд, следует из материалов дела.

Летом 2022 г. LCIA освободил New Stream Trading от всех обязательств перед Сбербанком по гарантиям и кредитам на общую сумму более $1,05 млрд, но отказал трейдеру во взыскании убытков. Поэтому компания пошла судиться по месту регистрации – в суд швейцарского кантона Цуг, о чем объявила еще в 2023 г. На текущем этапе швейцарского процесса New Stream Trading полезно использовать те элементы спора в LCIA, которые подтверждают ее позицию, но являются конфиденциальными, рассказал Руйе. По этой причине адвокат и попросил Высокий суд об освобождении от обязательств по конфиденциальности.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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