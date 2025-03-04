Британский суд просят раскрыть информацию из дела Сбербанка и Антипинского НПЗ

Британский суд просят раскрыть информацию из дела Сбербанка и Антипинского НПЗЭтого потребовал швейцарский трейдер, принадлежащий сестре осужденного в России экс-владельца завода Дмитрия Мазурова
Споры Сбербанка и структур, связанных с бывшим владельцем нефтекомпании «Новый поток» Дмитрием Мазуровым, продолжились в Высоком суде Англии и Уэльса. Защита швейцарского трейдера New Stream Trading, который был партнером «Нового потока», запросила разрешение этого суда на раскрытие конфиденциальной информации, которая фигурировала в споре компании со Сбербанком вокруг Антипинского НПЗ в Лондонском международном арбитражном суде (LCIA). Об этом «Ведомостям» рассказал адвокат New Stream Trading из швейцарской SwissLegal Group Николя Руйе. 25 февраля 2025 г. Руйе подал соответствующий иск в Высокий суд, следует из материалов дела.
Летом 2022 г. LCIA освободил New Stream Trading от всех обязательств перед Сбербанком по гарантиям и кредитам на общую сумму более $1,05 млрд, но отказал трейдеру во взыскании убытков. Поэтому компания пошла судиться по месту регистрации – в суд швейцарского кантона Цуг, о чем объявила еще в 2023 г. На текущем этапе швейцарского процесса New Stream Trading полезно использовать те элементы спора в LCIA, которые подтверждают ее позицию, но являются конфиденциальными, рассказал Руйе. По этой причине адвокат и попросил Высокий суд об освобождении от обязательств по конфиденциальности.